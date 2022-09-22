Самарские спортсмены завоевали медали на Кубке России по 3D стрельбе из лука

В республике Дагестан прошел финал Кубка России по 3D стрельбе из лука. В течение года отборочные туры проходили в Севастополе, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ.
В финале приняли участие свыше 200 спортсменов из 25 регионов страны. Самарскую область в официальных классах представили Татьяна Толстопятова и Светлана Лаптева. В неофициальных классах — Андрей Бабушкин и Максим Головченко.
1 место — Толстопятова Татьяна (класс «длинный лук»);
1 место — Бабушкин Андрей (класс «спортинг»);
3 место — Лаптева Светлана (класс «составной лук»).