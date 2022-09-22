Самарские спортсмены завоевали медали на Кубке России по 3D стрельбе из лука

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В республике Дагестан прошел финал Кубка России по 3D стрельбе из лука. В течение года отборочные туры проходили в Севастополе, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ.

В финале приняли участие свыше 200 спортсменов из 25 регионов страны. Самарскую область в официальных классах представили Татьяна Толстопятова и Светлана Лаптева. В неофициальных классах — Андрей Бабушкин и Максим Головченко.

1 место — Толстопятова Татьяна (класс «длинный лук»);

1 место — Бабушкин Андрей (класс «спортинг»);

3 место — Лаптева Светлана (класс «составной лук»).