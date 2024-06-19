Самарские спортсмены участвуют в «Туриаде»: спортивно-туристский лагерь начал свою работу

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В этом году участниками стали более 600 молодых людей – это победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом. В их числе - сборная Самарской области в составе 45 человек.



На площадке все дни «Туриады» работают профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты всероссийского уровня и волонтеры. В спортивную программу включены соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также окружной конкурс туристских походов, смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов и смешанная эстафета «Кубок дружбы народов» с участием команд зарубежных делегаций и сборной команды России.



«Туриада» является одним из флагманских проектов, реализуемых при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году она расширила свои границы. К участию в ней присоединились регионы Центрального федерального округа.

Фото: минспорта СО