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Самарские шашисты спорта слепых - дважды чемпионы России

26 ноября 2024 09:51
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Самарские шашисты спорта слепых - дважды чемпионы России

В период c 17 по 25 ноября 2024 года Всероссийская Федерация спорта слепых в г. Костроме (Костромская область) провела чемпионат России по спорту слепых, дисциплина: шашки русские – командные соревнования (В1, В2, В3).

В турнире приняли участие 9 команд из 6 регионов России. По 2 команды для участия в чемпионате России выставили следующие регионы: хозяева чемпионата – Костромская область, Самарская область и Республика Дагестан. Также в турнире приняли участие спортсмены из Республики Татарстан, Краснодарского края и города Санкт-Петербурга.

Самарскую область представляли две команды. Команда Самарской области - 1 в составе: Эмиль Галиев, Виктория Архипова и Дмитрий Писнов  и команда Самарской области - 2 в составе: Александр Блоховцов, Ирина Кузьмина и Андрей Чернышов.

Среди участников чемпионата России выступили многие выдающиеся спортсмены спорта слепых по русским и стоклеточным шашкам, в том числе многократные чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России, члены сборной команды России по спорту слепых.

Турнир проводился по круговой системе в 9 туров.

В результате упорной борьбы первое место с результатом 20,5 очков из 24 заняла команда Самарская область-1 в составе: Эмиль Галиев, Виктория Архипова, Дмитрий Писнов, отстояв, тем самым, титул «чемпионов России», завоеванный командой в 2023 году.

На втором месте - команда Республики Татарстан с 19 очками. За команду выступили: Елдыз Гатауллина, Михаил Крылов, Рустэм Садыков.

Замкнула призовую тройку команда хозяев – Костромская область-1 в составе: Дмитрий Андреев, Сергей Саранский, Александр Тихомиров.

Сборная Самарской области - 2, набрав 6 очков, заняла восьмое место.

Кубки, медали и дипломы Минспорта России на торжественном закрытии чемпионата России вручили: заместитель директора ГАУ Костромской области «Центр спортивной подготовки» Виталий Мусатов и руководитель Костромского регионального отделения Паралимпийского комитета России, сопредседатель Костромского регионального отделения Общероссийского Народного Фронта Павел Зайфиди.

Всероссийская Федерация спорта слепых поздравляет победителей и призеров с заслуженными успехами и желает новых свершений!

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