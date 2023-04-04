Самарские прыгуны в воду отличились в Подмосковье

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В Рузе прошли Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Подмосковья».



Во Дворце водных видов спорта «Руза» выступили более 150 спортсменов из 10 регионов Российской Федерации. Соревнования прошли в дисциплинах: трамплин 1 м и 3 м, вышка - 5 м, 7,5 м, 10 м, синхронные прыжки с трамплина и вышки.



За медали боролись мужчины и женщины (старше 14 лет), а также юноши и девушки (12-13 и 10-11 лет), мальчики и девочки (8-9 лет). По итогам турнира сборная Самарской области завоевала 15 наград: шесть золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медалей.