Самарские футболисты - бронзовые призеры Спартакиады учащихся

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В Краснодаре состоялся финальный турнир XII летней Спартакиады учащихся России по футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения.



Самарскую область представляла команда Академии "Крылья Советов" под руководством Сергея Еремеева и Дмитрия Анайкина.



На групповом этапе сборная Самарской области сыграла со сверстниками из Республики Северная Осетия-Алания - 2:2, Москвы - 1:2 и Волгоградской области - 3:2 и по результатам игр получила право сыграть во встрече за 3-е место.



В решающем матче самарские футболисты переиграли команду Свердловской области со счетом 1:0. Гол на счету Тимура Курбангалеева.



По итогам турнира лучшим игроком команды был признан Александр Духонин.

Фото: минспорта СО