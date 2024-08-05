Самарские футболисты - бронзовые призеры Спартакиады учащихся

Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Дегтярев отметил успех уроженки Самарской области, теннисистки Дианы Шнайдер, которая вчера на Олимпиаде в Париже завоевала серебряную медаль.
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром спорта РФ планы развития спорта в Самарской области
Медицинские службы региона готовятся к осенне-зимнему сезону.
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени
Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев посетили самарские стадионы "Локомотив" и "Торпедо", где пообщались со спортсменами и их наставниками.
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Девочку удалось избавить от хромоты и боли.
В Клиниках СамГМУ впервые по новой методике провели операцию пациентке с асептическим некрозом таранной кости 
В этом году основным направлением форума станет «Карьера».
Делегация из Самарской области примет участие во Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа»
В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма».
Самарская область обладает огромным потенциалом для создания новых туристических объектов
Фестиваль собрал в Самарской области талантливых музыкантов, фотографов, уличных художников, графических дизайнеров и дизайнеров одежды, режиссеров и актеров, видеографов и киберспортсменов.
В Кинеле прошел Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий АРТиКУЛ 2024
Проголосовать можно только один раз за один населённый пункт.
Стартовало голосование за подключение сёл Самарской области к интернету в 2025 году
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.7
-0.08
EUR 92.83
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарские футболисты - бронзовые призеры Спартакиады учащихся

5 августа 2024 15:26
157
Самарскую область представляла команда Академии "Крылья Советов" под руководством Сергея Еремеева и Дмитрия Анайкина.

В Краснодаре состоялся финальный турнир XII летней Спартакиады учащихся России по футболу среди юношей 2010-2011 годов рождения.

Самарскую область представляла команда Академии "Крылья Советов" под руководством Сергея Еремеева и Дмитрия Анайкина.

На групповом этапе сборная Самарской области сыграла со сверстниками из Республики Северная Осетия-Алания - 2:2, Москвы - 1:2 и Волгоградской области - 3:2 и по результатам игр получила право сыграть во встрече за 3-е место.

В решающем матче самарские футболисты переиграли команду Свердловской области со счетом 1:0. Гол на счету Тимура Курбангалеева.

 По итогам турнира лучшим игроком команды был признан Александр Духонин.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев посетили самарские стадионы "Локомотив" и "Торпедо", где пообщались со спортсменами и их наставниками.
05 августа 2024, 17:31
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев посетили самарские стадионы "Локомотив" и "Торпедо", где пообщались со спортсменами и их наставниками. Общество
25
Девочку удалось избавить от хромоты и боли.
05 августа 2024, 17:16
В Клиниках СамГМУ впервые по новой методике провели операцию пациентке с асептическим некрозом таранной кости 
Девочку удалось избавить от хромоты и боли. Здравоохранение
74
В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма».
05 августа 2024, 16:24
Самарская область обладает огромным потенциалом для создания новых туристических объектов
В стране продолжается реализация проекта Росреестра «Земля для туризма». Туризм
110
В центре внимания
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
5 августа 2024  13:17
Дороги Самарской области оборудуют современными светофорами
191
Более 2-х миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
5 августа 2024  11:21
Более 2 миллионов туристов отдохнули в Самарской области в первой половине 2024 года
213
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
3 августа 2024  13:53
Вячеслав Федорищев и Дмитрий Ядров обсудили развитие в Самарском регионе транспортной инфраструктуры
686
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
3 августа 2024  11:45
Вячеслав Федорищев рассказал заместителю Руководителя Администрации Президента РФ Максиму Орешкину о социально- экономическом развитии региона
2085
Бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание.
2 августа 2024  20:56
Вячеслав Федорищев и Максим Орешкин обсудили меры поддержки предпринимателей в сфере креативных индустрий
846
Весь список