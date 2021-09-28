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Самарские дзюдоисты привезли медали с чемпионата России

28 сентября 2021 11:53
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Самарские дзюдоисты привезли медали с чемпионата России

В Майкопе (Адыгея) завершился личный и командный чемпионат России по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов, представляющих 61 субъект РФ. Анастасия Конкина выиграла золотую медаль в весовой категории до 57 кг (тренеры Сараева А.А., Рахлин М.А., Быстров И.С.). На пути к медалям самарская спортсменка уверенно одолела пять соперниц: Кристину Карекян (ЮФО), Евдокию Баранову (Санкт-Петербург), Екатерину Гладкую (ДФО), Любовь Тимофейчеву (УФО) и в финале Елену Юркину (СФО), сообщает Минспорта региона.

«В этом году чемпионат России очень сильный по составу участников, в каждом весе много лидеров. Настя была на голову выше соперниц, сразу расставила все точки над i и обошла всех чистой победой в партере либо в стойке», — подчеркнула Анна Сараева.

Серебряную медаль чемпионата страны завоевала представительница СШОР №1 Мария Иванова (тренеры Герасимов С.В., Гасанова Е.В., Белозерова О.А.) в супертяжелом весе (свыше 78 кг). Первый бой Иванова выиграла за 12 секунд у Вероники Кафановой (Северо-Кавказский федеральный округ). Второй – у соперницы из Краснодарского края Дарьи Владимировой. И в третьем Марии потребовалось лишь 39 секунд, чтобы одолеть Наталью Соколову (Красноярский край). Несмотря на боевой настрой, в финале Мария Иванова не смогла продолжить беспроигрышную серию, уступив ноябрьской спортсменке Анне Гущиной.

Бронзовую медаль в копилку Самарской области принесла Валентина Костенко (тренеры Сараева А.А., Рахлин М.А.) в весовой категории до 63 кг. Первую встречу Валентина выиграла максимально быстро – за 6 секунд. Встреча за выход в финал сложилась не просто: самарская дзюдоистка встречалась со своей давней соперницей Камилой Бадуровой, которой уступила в «голден скор» после фирменного броска соперницы. В борьбе за бронзу Костенко провела удушающий прием нижегородской спортсменке Анастасии Коляденковой, став победителем схватки.

Программа чемпионата России завершилась командным турниром в формате «длинной стенки», в котором сборная Приволжского федерального округа завершила соревнования на третьем месте. В составе смешанной команды на татами вышли представительницы Самарской области — Анастасия Павленко, Мария Чернышева, Вита Майданик, Дилбара Салкарбек, Мария Козлова, Валентина Костенко и Мария Иванова. Победителями турнира стала команда Уральского федерального округа. Серебро у спортсменов из Москвы.

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