Самарские баскетболисты выиграли серебряные медали на XI летней Спартакиаде учащихся России

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В Краснодаре завершился мужской баскетбольный турнир XI летней Спартакиады учащихся России. В финальном раунде приняли участие 12 команд, в которые вошли игроки не старше 2007 года рождения. Сборная Самарской области под руководством тренеров — Михаила Ковылова и Ивана Зеленина на групповом этапе выиграла 4 матча у команд из Курской (94:48), Ленинградской областей (76:37), Ставропольского (142:45) и Пермского краев (77:61). И потерпела одно поражение от хозяев турнира (70:75), но это не помешало волжанам занять первое место в группе «Б».

В полуфинале самарцы были сильнее сборной Санкт-Петербурга (64:56). Но затем в решающем противостоянии уступили команде Москвы со счетом — 53:80. Отметим, что для волжан — это первое медальное достижение на Спартакиадах учащихся более чем за 10 лет. В матче за 3-е место Санкт-Петербург разгромил Курскую область — 93:63.

Напомним, финальные соревнования XI летней Спартакиады учащихся России проводятся с 25 мая по 11 сентября на территории 22 субъектов. В программу включены соревнования по 47 видам спорта. Разыгрывается 494 комплекта медалей. В финальных соревнованиях запланировано участие около 14 600 человек – спортсменов, тренеров и специалистов.