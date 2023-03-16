Самарская сборная стала призером Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по дзюдо

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Турнир проводился в спортивном комплексе «Гранит» (г. Тольятти, Самарская область). По традиции, на татами вышли сотрудники и военнослужащие территориальных управлений и воинских частей Росгвардии, дислоцированных на территории ПФО.

В церемонии открытия Чемпионата приняли участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор Александр Эсауленко, начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии, полковник Сергей Аристов, депутаты Самарской Губернской Думы и представители мэрии Тольятти.

- Дзюдо, которое является олимпийским видом спорта, занимает в программе подготовки росгвардейцев особое место. Осваивая это благородное искусство, они добиваются серьезных успехов. И в этот раз на татами вышли 4 мастера спорта, 15 кандидатов в мастера и 69 обладателей спортивных разрядов в данной дисциплине. Особо хочется подчеркнуть, что все без исключения участники юбилейного турнира, включая именитых - действующие сотрудники и военнослужащие подразделений Приволжского округа, - отметил начальник физической подготовки и спорта Приволжского округа войск национальной гвардии, полковник Сергей Аристов.

Росгвардейцы показали высочайший уровень мастерства. В каждом поединке бойцы демонстрировали виртуозную технику владения захватами, бросками и удержаниями, благодаря чему практически каждая схватка была зрелищной и интересной.

Несмотря на серьезную конкуренцию, самарским росгвардейцам, в упорной и бескомпромиссной борьбе, удалось завоевать награды столь престижных соревнований. В копилке нашей сборной две «золотых» медали добытых в самых престижных весовых категориях до ста и свыше ста килограммов, а также «бронза» в весовой категории до шестидесяти килограммов. В общекомандном зачете сборная Управления Росгвардии по Самарской области стала серебряным призером Чемпионата.

- Мы не первый раз принимаем состязания подобного уровня на гостеприимной земле Тольятти. В этом году состязания получились захватывающими. Каждый участник показал себя с наилучшей стороны. По традиции, спортсмены, показавшие лучшие результаты войдут в состав сборной Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Им предстоит отстаивать честь нашего округа на Всероссийском чемпионате Росгвардии по дзюдо, - подчеркнул начальник территориального Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор Александр Эсауленко.