Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»

В нем примет участие президент Владимир Путин, ожидается прибытие делегаций иностранных государств.

«Подготовка Самарской области к проведению форума ведется на 850 объектах. 411 из них — в Самаре, 322 — в Тольятти. Ведем благоустройство, укрепляем энергообеспечение, ведем ремонт дорог и спортивных объектов, а также готовим выставочную, волонтерскую, культурную и спортивную программы форума. Всего до конца года в регионе введем более 100 новых объектов спортивной инфраструктуры, среди них первый в регионе фиджитал-центр», — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.