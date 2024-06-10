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Самарец выиграл Кубок мира по плаванию среди инвалидов всех категорий

10 июня 2024 14:02
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Самарец выиграл Кубок мира по плаванию среди инвалидов всех категорий

Самарский спортсмен, воспитанник тренеров Сергея Иванова и Вячеслава Ленского, принял участие в этапе Кубка мира по плаванию среди инвалидов во французском Лиможе, который являлся отборочным перед Паралимпийскими играми 2024 в Париже.

Соревнования проходили по системе объединения всех классов с распределением медалей по очкам. Кирилл выиграл дистанцию 200 м вольным стилем и взял бронзу на 50 м на спине.

Впереди у Кирилла участие в чемпионате России в Екатеринбурге и подготовка к Паралимпийским играм.

Фото: paraswim.ru

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