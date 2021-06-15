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Самарец Александр Лифанов стал двукратным призером чемпионата мира по пятиборью

15 июня 2021 14:13
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14 июня в Каире (Египет) завершился чемпионат мира по современному пятиборью.

14 июня в Каире (Египет) завершился чемпионат мира по современному пятиборью. Сборная Федерации современного пятиборья России в общекомандном зачёте заняла третье место с одной золотой и двумя серебряными медалями.

В составе сборной России в соревнованиях участвовал самарец Александр Лифанов, который завоевал 2 медали.

В мужской эстафете Александр Лифанов выступал вместе с Максимом Кузнецовым из Москвы. Россияне уверенно заняли первое место, обойдя в споре за золото соперников из Южной Кореи и Китая.

Вторую медаль самарец завоевал в личном турнире, став серебряным призером.

Ранее Александр Лифанов, лидер российского пятиборья, получил лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.

 

Теги: Лифанов медали спортивное пятиборье

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