Я нашел ошибку
Главные новости:
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Артисты не понаслышке знают, что значит разговаривать с ранеными ребятами, выступать перед ними, видеть их слезы на глазах, когда они слышат песни о доме.
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
В категории «Junior Rs».
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
Помимо картин российских режиссеров гости фестиваля увидят работы из Беларуси, Франции, Армении, Индии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
В Самаре и регионе состоится юбилейный кинофестиваль «Кино – детям»
Подведение итогов и награждение победителей состоится в ноябре в рамках мероприятий Министерства культуры России.
«Будущее библиотек»: сотрудники библиотек Самары стали финалистами всероссийского конкурса 
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.
Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»
Работы запланированы уже в эти выходные.
«РКС-Самара» о предстоящих на следующую неделю ремонтно-профилактических работах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.41
-0.14
EUR 94.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рощинском военном госпитале состоялось выступление фронтовой концертной команды «Селиверстова»
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»

10 октября 2025 15:59
125
Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.

С 21 по 23 октября в Самаре на базе универсального комплекса «МТЛ Арена» будет проходить Фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры ГТО». Мероприятие соберет сильнейших участников движения со всей России – тех, кто уже подтвердил свой высокий уровень, выполнив нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия.

Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.

В составе сборной Самарской области на «Играх ГТО» выступят Диана Глухова, Ольга Лопатина, Мария Серенкова, Алия Морозова, Альберт Мавлюшев, Сергей Кузнецов, Сергей Сушилин и Сергей Глушков. У членов сборной Самарской области уже есть опыт выступления на фестивалях ГТО всероссийского уровня: Сергей Глушков является победителем семейного фестиваля ГТО среди пап, Альберт Мавлюшев и Диана Глухова — призеры студенческого фестиваля, Мария Серенкова и Ольга Лопатина — обладательницы рекордов «Игр ГТО».

Комплекс ГТО реализуется в Самарской области с 2014 года. За десять лет к движению присоединились свыше 684 000 жителей нашей области. Работают 88 центров тестирования ГТО во всех городах и районах региона. Всероссийские «Игры ГТО» состоятся в Самарской области во второй раз — впервые Самара принимала такой фестиваль в 2022 году.

- Благодаря поддержке Министра спорта России, председателя Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева в Самаре состоится фестиваль «Игры ГТО». Событие объединит команды из 28 регионов страны – сильнейших участников комплекса, уже выполнивших нормативы на золотой знак. Наши спортсмены своим примером продвигают ценности здорового образа жизни и доказывают, что высокая цель всегда достижима. Уверен, что «Игры ГТО» станут важным этапом в укреплении сообщества сторонников физической культуры и придадут новый импульс развитию всероссийского движения ГТО, – рассказал директор Федеральной дирекции спортмероприятий – федерального оператора комплекса ГТО Юрий Ермошкин.

Спортивная программа «Игр ГТО» включает три эстафеты: «Гонка ГТО, классика», где каждый выполняет классические нормативы комплекса; «Командная гонка», требующая слаженности от дуэтов; и зрелищная «Гонка чемпионов», где каждый этап – это отдельное серьезное испытание на силу и выносливость.

Победитель среди команд регионов определится по наименьшей сумме времени, показанной командой во всех трех эстафетах.

Открытие соревнований состоится 21 октября в 11:40 в УК «МТЛ Арена» (Самара, Советской Армии, 253а).

Соревновательные дни — с 21 по 23 октября. Торжественное награждение запланировано на 19:00 23 октября.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника.
10 октября 2025, 17:29
"Сохраним лес": в губернии завершилась уборка 244 гектаров Волжского лесничества 
Всего расчищено почти 50 км на общей площади 244 гектара, и вывезено около тысячи кубометров мусора и валежника. Экология
8
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры.
10 октября 2025, 16:59
«Забота рядом»: врачи больницы им. Середавина проконсультировали более 100 пациентов Сызрани
Прием провели врач-гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, нефролог, пульмонолог, ревматолог, эндокринолог, уролог, гериатр и фтизиатры. Здравоохранение
96
В категории «Junior Rs».
10 октября 2025, 16:32
Самарская пара танцоров - победители международных соревнований по танцевальному спорту
В категории «Junior Rs». Общество
106
В центре внимания
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
10 октября 2025  10:46
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
250
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
10 октября 2025  10:36
В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года
221
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
510
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
779
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
615
Весь список