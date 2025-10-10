Самара во второй раз примет Фестиваль чемпионов «Игры ГТО»

125

С 21 по 23 октября в Самаре на базе универсального комплекса «МТЛ Арена» будет проходить Фестиваль чемпионов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) «Игры ГТО». Мероприятие соберет сильнейших участников движения со всей России – тех, кто уже подтвердил свой высокий уровень, выполнив нормативы комплекса ГТО на золотой знак отличия.

Участниками станут 28 сборных команд регионов России. В каждой команде – 8 спортсменов в возрасте от 20 до 49 лет, которые представят свои регионы в борьбе за звание лучших.

В составе сборной Самарской области на «Играх ГТО» выступят Диана Глухова, Ольга Лопатина, Мария Серенкова, Алия Морозова, Альберт Мавлюшев, Сергей Кузнецов, Сергей Сушилин и Сергей Глушков. У членов сборной Самарской области уже есть опыт выступления на фестивалях ГТО всероссийского уровня: Сергей Глушков является победителем семейного фестиваля ГТО среди пап, Альберт Мавлюшев и Диана Глухова — призеры студенческого фестиваля, Мария Серенкова и Ольга Лопатина — обладательницы рекордов «Игр ГТО».

Комплекс ГТО реализуется в Самарской области с 2014 года. За десять лет к движению присоединились свыше 684 000 жителей нашей области. Работают 88 центров тестирования ГТО во всех городах и районах региона. Всероссийские «Игры ГТО» состоятся в Самарской области во второй раз — впервые Самара принимала такой фестиваль в 2022 году.

- Благодаря поддержке Министра спорта России, председателя Олимпийского комитета России Михаила Владимировича Дегтярева в Самаре состоится фестиваль «Игры ГТО». Событие объединит команды из 28 регионов страны – сильнейших участников комплекса, уже выполнивших нормативы на золотой знак. Наши спортсмены своим примером продвигают ценности здорового образа жизни и доказывают, что высокая цель всегда достижима. Уверен, что «Игры ГТО» станут важным этапом в укреплении сообщества сторонников физической культуры и придадут новый импульс развитию всероссийского движения ГТО, – рассказал директор Федеральной дирекции спортмероприятий – федерального оператора комплекса ГТО Юрий Ермошкин.

Спортивная программа «Игр ГТО» включает три эстафеты: «Гонка ГТО, классика», где каждый выполняет классические нормативы комплекса; «Командная гонка», требующая слаженности от дуэтов; и зрелищная «Гонка чемпионов», где каждый этап – это отдельное серьезное испытание на силу и выносливость.

Победитель среди команд регионов определится по наименьшей сумме времени, показанной командой во всех трех эстафетах.

Открытие соревнований состоится 21 октября в 11:40 в УК «МТЛ Арена» (Самара, Советской Армии, 253а).

Соревновательные дни — с 21 по 23 октября. Торжественное награждение запланировано на 19:00 23 октября.

Фото: минспорта СО