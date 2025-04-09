Самара примет Суперфинал крупнейшего школьного баскетбольного Чемпионата страны

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С 19 по 26 апреля 2025 года в Самарской области пройдёт Суперфинал XVIII Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» – крупнейшего социально-спортивного проекта России.

В соревнованиях примут участие 40 сильнейших школьных команд страны – 20 команд юношей и 20 команд девушек – из разных регионов. Финальный этап станет кульминацией масштабного сезона, объединившего сотни тысяч школьников из 81 региона России.

Открытие Суперфинала, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 19 апреля. Участники возложат цветы к Вечному огню на Площади Славы в Самаре. Также в рамках главного старта сезона мы отдадим дань Героям – воинам, которые ценой своих жизней защищали наше Отечество.

Программа Суперфинала включает конкурсы, образовательные и культурно-развлекательные мероприятия, а также семь мастер-классов для школьников Самарской области. Их проведут олимпийские чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы, передавая опыт новому поколению.

С 19 по 25 апреля пройдут отборочные матчи, по итогам которых определятся финалисты. 26 апреля в Универсальном комплексе «МТЛ Арена» (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоятся финальные игры среди команд девушек и юношей, а также Матч звёзд, в котором сыграют известные баскетболисты, общественные и политические деятели. Матчи стартуют в 12:30 (время местное).

В этот день для зрителей и участников будет работать фан-зона: магазин брендовой одежды Kesmagaz, корнхол, баскетбольный тир, NBA 2K24, а также выступит кавер-группа Blackberry и пройдёт автограф-сессия с легендами баскетбола.

Гостями Суперфинала станут такие звёзды, как Ирина Сумникова, Светлана Антипова, Иван Едешко, Ольга Артешина, Сергей Моня, Сергей Панов, Сергей Быков, Алексей Саврасенко, Евгений Гомельский, Светлана Абросимова и другие выдающиеся спортсмены.

В мероприятии примут участие более 560 спортсменов и 1 500 зрителей. На праздник спорта приглашены председатель Попечительского совета ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Григорий Рапота, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко и многие другие.

Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» – это не просто соревнования. Это праздник школьного спорта, мечта, команда и шаг к большим победам. Завершится он торжественной церемонией награждения с участием почётных гостей.

Фото: Т Плюс Самара