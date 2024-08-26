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«Samara Open»: в Самаре на площади Куйбышева 343 команды сыграли в баскетбол 

26 августа 2024 16:29
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Команды представляли Москву, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Татарстан, Оренбургскую, Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.

В субботу, 24 августа, в Самаре на площади Куйбышева состоялся 15-й турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера России Юрия Тюленева.

В соревнованиях приняло участие рекордное количество команд – 343 коллектива из нескольких регионов России. Команды представляли Москву, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Татарстан, Оренбургскую, Ульяновскую, Саратовскую и Самарскую области.

Матчи проходили в 15 категориях. Участники были поделены на возрастные группы – от 10 лет и старше, также борьба велась в инклюзивных категориях «тихий!баскетбол» и баскетбол на колясках.

Семейные команды, за которые выступали представители нескольких поколений, состязались в специальной категории «Семейная». Эти матчи были посвящены объявленному Президентом Году семьи и выдающимся династиям Самарской области, которые внесли особый вклад в развитие баскетбола в регионе. Таких семей в нашем регионе немало: Артешины, Чикаревы и Приматовы, Курильчуки, Соколовские, Власовы, Долопчи из Самары, Максимовы из Сызрани, Долгих из Алексеевки, Козубы из Чапаевска, Яксоновы из Хрящевки, Мигулины из Рощинского и многие другие. А победителем семейных соревнований на Samara Open стала семья Зайцевых.

«Все наши дети – трое мальчиков – занимаются баскетболом, являются воспитанниками самарской спортивной школы олимпийского резерва №13. Илья уже играет в молодежном составе БК «Самара». Благодаря его усилиям, наверное, мы и выиграли, хотя каждый из нас внес посильный вклад в победу», - рассказал глава семьи Алексей Зайцев.

В церемонии награждения сильнейших команд турнира приняли участие врио заместителя председателя правительства Самарской области Наталья Катина, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, вице-президент Федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян.

«Наш регион уже в 15-й раз проводит турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева. Мы установили очередной рекорд - в субботу мы приветствовали на турнире 343 команды из восьми регионов России, - отметила Наталья Катина. - Исторически сложилось, что в Куйбышевской, а затем в Самарской области баскетболом занимались, развивали его. И сегодня мы на этом не останавливаемся. По поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы разрабатываем новую программу «Мастер спорта», которая будет охватывать еще более широкий круг жителей нашего региона, которые будут вовлечены в спорт, в том числе и в занятия баскетболом».

В рамках соревнований также состоялся «Матч звезд» с участием ветеранов баскетбола и действующих игроков БК «Самара». Прошли конкурсы дальних бросков и бросков в кольцо сверху – их победителями стали Руслан Никоноров и Михаил Ермилов.

Проведение массовых соревнований по уличному баскетболу активно способствует вовлечению население в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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