Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани под женщиной провалился балкон
В Сызрани под женщиной провалился балкон
В Тольятти закрываются две самые популярные в городе ярмарки выходного дня
В Тольятти закрываются две самые популярные в городе ярмарки выходного дня
В ДТП в Сергиевском районе пострадали водитель и пять пассажиров Лада Приоры
В ДТП в Сергиевском районе пострадали водитель и пять пассажиров Лада Приоры
Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персданных россиян в том числе иностранным компаниям
Минцифры России исключает возможность передачи предустановленными приложениями персданных россиян
В Центробанке назвали признаки подозрительного платежа
В Центробанке назвали признаки подозрительного платежа
РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
РПЦ призвала запретить суррогатное материнство
Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией
Байден пообещал Зеленскому поддержку в случае войны с Россией
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.07
0.26
EUR 89.59
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Самарских ребят приглашают в зоопарк на квест «Животные – покорители космоса»
Самарский зоопарк сегодня отметит Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самара Арену переименовали

3 апреля 2021 10:37
154
Самара Арену переименовали

С 1 апреля он называется «Солидарность Арена».

Переименование стадиона стало новой вехой в рамках заключённого между Правительством Самарской области и КБ «Солидарность» в октябре 2020 года соглашения о сотрудничестве.

В ходе успешной реализации проекта по переименованию стадиона «Самара – Арена» объекту присвоено новое название – «Солидарность Арена». Соответствующий договор был подписан 26 февраля 2021 года между КБ «Солидарность» и ГАУ СО «Самара Арена», в оперативном управлении которого находится стадион.

Переименование стадиона является частью программы по реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

«Участие КБ «Солидарность» в этом проекте, как и выбор нового наименования стадиона не случайны. Оба – и стадион, и банк являются визитной карточкой Самарской области, а банк «Солидарность», с момента своего основания  – 1990 года, является надежным стратегическим партнером для Самарской области», отметили в пресс-службе банка «Солидарность».

Как отметил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов, «в рамках реализации Концепции наследие планируется также развитие иных масштабных проектов на стадионе и прилегающей к нему территории для многофункционального использования, что позволит  сделать ее более привлекательной и интересной жителям региона».

Банк «Солидарность» с 2018 года поддерживает «Крылья Советов». Новый договор подписан в рамках содействия развитию спорта Самарской области. Это первый нейминг стадиона клуба, выступающего в ФНЛ, пишет Обозрение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
3 апреля 2021  11:34
В Самарской области обобщили пожелания родителей к меню школьников
Социум
110
Главной темой совещания стало состояние аварийности на территории региона.
2 апреля 2021  18:49
Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Политика региона
647
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
2 апреля 2021  13:35
Развитие аэропорта Курумоч обсудили в Самарской области
Транспорт
329
Ветер и осадки прогнозируют в Самарской области
2 апреля 2021  12:19
Ветер и осадки прогнозируют в Самарской области
Социум
395
Евгений Чудаев покинул самарский Минстрой по собственному желанию
2 апреля 2021  11:58
Евгений Чудаев покинул самарский Минстрой по собственному желанию
Социум
422
Весь список