Самара Арену переименовали

154

С 1 апреля он называется «Солидарность Арена».

Переименование стадиона стало новой вехой в рамках заключённого между Правительством Самарской области и КБ «Солидарность» в октябре 2020 года соглашения о сотрудничестве.

В ходе успешной реализации проекта по переименованию стадиона «Самара – Арена» объекту присвоено новое название – «Солидарность Арена». Соответствующий договор был подписан 26 февраля 2021 года между КБ «Солидарность» и ГАУ СО «Самара Арена», в оперативном управлении которого находится стадион.

Переименование стадиона является частью программы по реализации концепции наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

«Участие КБ «Солидарность» в этом проекте, как и выбор нового наименования стадиона не случайны. Оба – и стадион, и банк являются визитной карточкой Самарской области, а банк «Солидарность», с момента своего основания – 1990 года, является надежным стратегическим партнером для Самарской области», отметили в пресс-службе банка «Солидарность».

Как отметил директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов, «в рамках реализации Концепции наследие планируется также развитие иных масштабных проектов на стадионе и прилегающей к нему территории для многофункционального использования, что позволит сделать ее более привлекательной и интересной жителям региона».

Банк «Солидарность» с 2018 года поддерживает «Крылья Советов». Новый договор подписан в рамках содействия развитию спорта Самарской области. Это первый нейминг стадиона клуба, выступающего в ФНЛ, пишет Обозрение.