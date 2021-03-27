Самара Арена может принять матч «Крылья Советов» — «Текстильщик»

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Стадион может принять матч «Крылья Советов» — «Текстильщик», запланированный на 3 апреля. Об этом «Самарскому Обозрению» сообщил директор ГАУ СО «Самара Арена», занимающегося эксплуатацией стадиона, Виталий Иванов.

«Согласно утвержденному графику 20 марта 2021 года были завершены монтажные работы: установлена новая часть металлоконструкции с использованием дополнительных соединительных элементов. Позднее было проведено лабораторное обследование и тестирование металлоконструкций, в том числе ультразвуковым методом контроля.

На сегодня, 25 марта, ГАУ СО «Самара Арена» располагает техническим заключением от ООО «СтальПроект» о допуске покрытия стадиона к эксплуатации. Это дает основания для возобновления проведения на стадионе матчей ПФК «Крылья Советов». В настоящее время продолжается комплекс работ по подготовке стадиона «Самара Арена» к проведению 03.04.2021 игры «Крылья Советов» — «Текстильщик», — рассказал Иванов.

«Самарское Обозрение» напоминает, что в феврале после сильных морозов лопнул сварочный шов на одной из горизонтальных связей купола стадиона. В итоге стадион планировали починить к 6 марта, но затем эти сроки несколько раз перенесли.