С 30 мая по 1 июня Самара примет чемпионат России по ММА

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Национальный чемпионат по смешанному боевому единоборству пройдет с 30 мая по 1 июня. Сильнейшие бойцы определятся на арене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Вход на мероприятие свободный!



В октагон выйдут победители чемпионатов на уровне округов со всей России. Самарскую область будут представлять Николай Триволенко (вес 52,2 кг), Мухаммад Махди Юсупов (56,7 кг), Мухаммадамин Мукумов (61,2 кг), Абдулазиз Юсупов (65,8 кг), Денис Кельмекеев (70,3 кг), Алирза Айдеков (77,1 кг), Рашид Максудов (83,9 кг), Василий Чилаури (93 кг) и Никита Шепелёв (120,2 кг).



Полученное нашим регионом право на проведение чемпионата России свидетельствует о признании заслуг Федерации ММА Самарской области, ведущей последовательную работу по развитию этого вида спорта при активной поддержке со стороны региональных властей. В рейтинге эффективности региональных аккредитованных федераций Союза ММА России в 2024 году Самарская область заняла пятое место по стране.



По окончании финальных боев сильнейших спортсменов-любителей в клетку выйдут профессионалы в рамках турнира OPEN FC 54. На турнире пойдут шесть международных поединков. В главном чемпионском бою в наилегчайшем весе экс-атлет UFC американец Джастин Скоггинс побьется с действующим чемпионом лиги OPEN FC россиянином Гаджимурадом Гаирбековым. В со-главном бою средневес Алманбет Жалынбеков из Кыргызстана сразится за чемпионский титул с россиянином Олегом Дадоновым.