С 26 марта открыта продажа билетов на матч "Крыльев Советов" – "Динамо"

172

С 26 марта открывается продажа билетов на матч 1/4 финала Бетсити-Кубка России "Крыльев Советов" – "Динамо" (Москва), который состоится на "Самара Арене" 8 апреля в 18:30.

Стоимость билетов – от 250 рублей.

Приобрести билеты можно онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".

Владельцы абонементов на вторую часть сезона на матчи "Крыльев" проходят на эту игру бесплатно.

Зрители с ОВЗ могут приобрести билеты на матч только в ТЦ "Сила Спорта", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"