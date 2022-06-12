Россиянин Даниил Медведев сенсационно проиграл 205-й ракетке мира

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Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале травяного турнира в нидерландском Хертогенбосе, призовой фонд которого составляет около 650 тысяч евро, сообщает РИА Новости.



В финальной встрече 26-летний россиянин, получивший первый номер посева, проиграл нидерландцу Тиму ван Рейтховену со счетом 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.



Ван Рейтховен завоевал своей первый титул на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он занимает 205-е место в рейтинге ATP, после победы на турнире 25-летний нидерландец поднимется на 99 строчек. Медведев идет вторым, в понедельник он обойдет серба Новака Джоковича и второй раз в карьере станет лидером мирового рейтинга.

Фото: pexels