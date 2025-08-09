Российская гимнастка первой в мире выступила на Северном полюсе

147

Российская гимнастка Мария Рослякова первой в мире выступила на Северном полюсе, установив рекорд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что с 5 августа ее выступление было зарегистрировано в Реестре рекордов РФ, а также в Международной книге рекордов Interrecord как достижение в категории «Официальное превосходство» (Official Excellence)».

Согласно видеоролику, который опубликовал Telegram-канал «Клуб Полярных Путешествий», Рослякова смогла в спецформе исполнить программу с лентой, мячом и булавами. Все элементы спортсменка выполняла на ковре для гимнастики, который нужен для предотвращения скольжения.

Фото: скрин видео