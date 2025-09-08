Регистр здоровья спортсменов в 2025 г. протестируют в девяти регионах России

161

Федеральный регистр здоровья спортсменов в текущем году протестируют в девяти регионах РФ, а в следующем распространят на всю страну, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме.

Она уточнила, что в число пилотных регионов входят Москва, Башкирия и Татарстан.

"Кроме того, соответственно, ряд других регионов, и в настоящее время мы видим, что это работает, поэтому наша задача – подойти уже к масштабированию, тиражированию по всей стране, начиная со следующего года", – цитирует РИА Новости ответ Скворцовой на вопрос, в каких регионах протестируют регистр.

Также, по ее словам, в агентстве значительно усовершенствовали паспорт здоровья спортсмена: теперь там есть не только данные медицинского осмотра спортсмена и его медицинский анамнез, а также биологические и генетические характеристики, его функциональное состояние на начало спортивной деятельности и перед соревнованиями, в динамике тренировочного процесса и соревнований.