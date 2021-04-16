Пять боксёров представят Самарскую область на чемпионате России среди молодёжи

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В Подмосковном Серпухове с 26 апреля по 2 мая пройдёт чемпионат России по боксу среди молодёжи 19-22 лет. В турнире примут участие более 200 сильнейших боксёров из 51 региона страны, в том числе, из Самарской области.

Лысенко Данил (до 49 кг)

Кюрегян Георг (до 56 кг)

Бобков Павел (до 69 кг)

Хлуднев Максим (до 81 кг)

Мурашев Сергей (до 81 кг)

Отметим, что наибольшее количество боксеров представит Москву – 27 участников. Вторая строчка в рейтинге у Санкт-Петербурга - 22 лучших спортсмена от этого региона выступит на чемпионате страны. Третье место досталось Республике Дагестан, которая привезет на чемпионат 18 спортсменов, четвертая строчка за Московской областью - 15 спортсменов и пятая – у Краснодарского края, от которого выступит 9 боксеров.

Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составит 17,5 млн рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Чемпионат России пройдёт на базе дворца спорта «Надежда» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 26 апреля, финалы пройдут 2 мая.