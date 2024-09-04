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Программа "Кросса нации" в Самарской области

4 сентября 2024 13:12
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Программа "Кросса нации" в Самарской области

Всероссийский день бега "Кросс нации" в этом году состоится в субботу, 21 сентября, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Центральный старт в Самарской области пройдет на лыжной базе "Чайка".

Стала известна программа мероприятия:
⏰ 10:00 - старт на 1000 м для мальчиков и девочек 2015 года рождения и младше
⏰ 11:00 - старт массового забега на 2000 м
⏰ 11:25 - старт на 4000 м для юношей и девушек 2005 года рождения и младше
⏰ 11:50 - старт на 4000 м для мужчин и женщин 2004 года рождения и старше
⏰ 12:15 - старт на 6000 м для девушек 2005 года рождения и младше
⏰ 12:55 - старт на 8000 м для юношей 2005 года рождения и младше, женщин 2004 года рождения и старше
⏰ 13:40 - старт на 12000 м для мужчин 2004 года рождения и старше

 Регистрация на "Кросс нации" работает в тестовом режиме на портале Госуслуг (нужно перейти по ссылке: https://clck.ru/3CnGTb или воспользоваться поиском).

 Комиссия по допуску участников будет работать с 16 сентября в "МТЛ Арене". В комиссию нужно предоставить паспорт (свидетельство о рождении), полис ОМС и медицинский допуск.

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