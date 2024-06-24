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При поддержке «Единой России» в Самаре прошёл турнир по пляжному волейболу «Волга.Солнце.Молодёжь»

24 июня 2024 12:56
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При поддержке «Единой России» в Самаре прошёл турнир по пляжному волейболу «Волга.Солнце.Молодёжь»
На площадках, расположенных на Красноармейском спуске набережной Волги, завершился первый областной турнир по пляжному волейболу в формате 4 х 4 для студентов вузов и ссузов.
 

Несмотря на непогоду, яркий спортивный праздник собрал более 150 игроков, 24 команды студентов вузов и ссузов Самарской области. Участие в нем приняли 13 команд среднее специальных (ссузы) и 11 сборных высших учебных заведений (вузы) Самарской области. В составе каждой играли по два юноши и две девушки.

В финальном матче среди команд вузов встретились сборные Самарского государственного социально-педагогического университета и Тольяттинского госуниверситета. Самарцы выиграли и стали первыми победителями турнира «Волга.Солнце.Молодежь». В финале среди команд ссузов команда колледжа СамГТУ обыграла соперников из Поволжского государственного колледжа и заняла первое место.

На церемонии награждения депутат Самарской губернской думы, координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт» Роман Балтер отметил, что в следующем году турнир «Волга. Солнце. Молодёжь» может пройти с участием команд из вузов и ссузов со всего Приволжского федерального округа.

«Я думаю, что мы этот турнир выведем на следующий год на ПФО, это как минимум. И проведём его на самой лучшей, самой большой набережной в России, в Самаре», - уверен парламентарий.

Инициировали проведение спортивных соревнований актив партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области и «Молодая Гвардия Единой России». Помощь в организации турнира оказали областная федерация волейбола при поддержке министерства спорта, министерства молодёжной политики  и министерства образования и науки Самарской области. 

 

Теги: Единая Россия

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