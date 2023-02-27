Полицейские-волейболисты в Тольятти выявили лучших

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На спортивной площадке соревновались 40 сотрудников-спортсменов из 4 команд города Тольятти.

18 апреля 2023 года Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнится 100 лет. С момента основания и по настоящие дни одной из приоритетных задач спортивной организации является развитие служебно-прикладных видов спорта, создание условий для регулярных занятий физической культурой и повышения боевой подготовки личного состава силовых структур.

Долгой спортивной историей может похвастаться и Местная тольяттинская городская организация «Динамо», которая была учреждена в 1960 году. В те годы в период активного строительства Жигулевской гидроэлектростанции для соблюдения общественного порядка и общественной безопасности были задействованы значительные силы правоохранительных органов нашей страны, объединенные в том числе под знаменем «Динамо». Уже более 60 лет тольяттинское Динамо продолжает активно привлекать к занятиям спортом и физкультурой сотрудников тольяттинского гарнизона полиции.

На днях в г. Тольятти прошел Открытый Кубок тольяттинского Динамо по волейболу, посвященный 100-летию спортивного Общества. В турнире приняло участие 40 сотрудников-спортсменов из 4 команд города. Волейбол – командный вид спорта, результат которого зависит от усилий всех игроков. Накал страстей и эмоций на волейбольной площадке присутствовал с самого утра. Мощные подачи, атакующие удары и точные пасы, вот чем были наполнены матчи за призовые места. Игроки показали по-настоящему командную, красивую и результативную игру. Но, как бы команды не старались, первое место только одно.

В упорной борьбе победу одержала команда ОГИБДД УМВД России по г. Тольятти, второй стала команда У МВД России по г. Тольятти, 3 место заняла команда Росгвардии, 4 место получила команда ОБ ППСП УМВД России по г. Тольятти.

Старший инспектор-методист тольяттинского «Динамо» майор внутренней службы Наталия Лизько поблагодарила спортсменов за активное участие и вручила памятные кубки, дипломы и медали победителям и участникам соревнований.