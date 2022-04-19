Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире

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В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2022 состоялся шахматный турнир.

Сотрудники полиции Самарской области приняли участие в ежегодном шахматном турнире, который прошел в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2022. Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка.



6 апреля в Кинеле прошел турнир по шахматам среди территориальных органов внутренних дел Самарской области на районном уровне. В состязании приняли участие 17 команд. Соревнования проходили в напряженной борьбе, победители определились только в финальном туре.

В итоге места распределились следующим образом:

В командном первенстве

1 место – команда ОМВД России по Исаклинскому району;

2 место – команда ОМВД России по Челно-Вершинскому району:

3 место – команда МО МВД России «Нефтегорский».



В личном первенстве

1 место – майор полиции Николай Иванов, старший оперуполномоченный направления ЭБиПК ОМВД России по Исаклинскому району;

2 место – капитан полиции Владимир Долгополов, старший участковый уполномоченный Отделения УУПиПДН ОМВД России по Исаклинскому району;

3 место – капитан полиции Дмитрий Мухаметов, начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Челно-Вершинскому району.



8 апреля состоялся турнир среди сотрудников подразделений аппарата главка, в котором приняли участие 19 команд ГУ МВД России по Самарской области. Все спортсмены продемонстрировали красивую и результативную игру. Полицейские показали, что они могут не только выявлять, пресекать и расследовать сложные преступные схемы, но и разыгрывать на доске изящные комбинации.

В итоге места распределились следующим образом:

В командном первенстве

1 место – команда УРЛС ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – команда ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – команда ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

В личном первенстве

1 место – капитан полиции Дмитрий Полянцев, эксперт отдела генетических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – подполковник внутренней службы Игорь Седунин, начальник отделения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – майор полиции Асрян Ваграм, начальник отделения ЦКС ГУ МВД России по Самарской области.

15 апреля состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие команды городов области. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на соревнованиях царил дух здорового соперничества: никто не хотел уступать, и каждая партия была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна.

В итоге места распределились следующим образом:

В командном первенстве

1 место – команда МУ МВД России «Сызранское»;

2 место – команда полка ДПС УМВД России по г. Самаре;

3 место – команда УМВД России по г. Тольятти.

В личном первенстве

1 место – подполковник полиции Тюлеген Тимралиев, командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре;

2 место – старший сержант полиции Игорь Балдин, полицейский отделения по охране объектов ОВД МУ МВД России «Сызранское»;

3 место – майор полиции Степан Шигин, старший оперуполномоченный ОУР МУ МВД России «Сызранское».

Победители и призеры всех этапов турнира награждены дипломами от руководства ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО