Я нашел ошибку
Главные новости:
Темами для обсуждения стали вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе.
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым в Москве
Во время творческой встречи гости узнают, с чего началось создание таинственного мира театра кукол и что из себя представляет современный театр кукол.
«Разговор без грима»: в Самарском театре кукол состоится творческая встреча
Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка.
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
В рамках рабочей поездки в Москву Дмитрий Азаров проводит ряд встреч, по вопросам защиты на федеральном уровне социально значимых проектов.
Ещё 5,8 млрд рублей будет направлено в Самарскую область на переселение граждан из аварийного жилья
Встреча направлена на актуализацию исторических событий и сохранение исторической памяти, связанной с Правлением Петра I Великого.
В Самарской областной библиотеке для слепых состоится беседа об истории Санкт-Петербурга
На сцене Самарского академического театра оперы и балета состоятся два спектакля: 3 и 6 мая.
В САТОБ состоится региональная программа фестиваля «Золотая Маска»
Первый вице-губернатор в течение 12 лет возглавляет Попечительский совет Федерации настольного тенниса Самарской области. 
Виктор Кудряшов поздравил команду «Самарочка» с «серебром» в Чемпионате России по настольному теннису
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина.
Виктор Кудряшов: над реализацией национальных проектов работаем по графику
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.59
EUR 86.43
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в мероприятии "Международный день Земли"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире

19 апреля 2022 20:19
113
Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка.

В рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2022 состоялся шахматный турнир.

Сотрудники полиции Самарской области приняли участие в ежегодном шахматном турнире, который прошел в рамках Спартакиады ГУ МВД России по Самарской области-2022. Соревнования состоялись в три этапа: районный, городской, среди подразделений аппарата главка.

6 апреля в Кинеле прошел турнир по шахматам среди территориальных органов внутренних дел Самарской области на районном уровне. В состязании приняли участие 17 команд. Соревнования проходили в напряженной борьбе, победители определились только в финальном туре.

В итоге места распределились следующим образом:

В командном первенстве

1 место – команда ОМВД России по Исаклинскому району;
2 место – команда ОМВД России по Челно-Вершинскому району:
3 место – команда МО МВД России «Нефтегорский».

В личном первенстве

1 место – майор полиции Николай Иванов, старший оперуполномоченный направления ЭБиПК ОМВД России по Исаклинскому району;
2 место – капитан полиции Владимир Долгополов, старший участковый уполномоченный Отделения УУПиПДН ОМВД России по Исаклинскому району;
3 место – капитан полиции Дмитрий Мухаметов, начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Челно-Вершинскому району.

8 апреля состоялся турнир среди сотрудников подразделений аппарата главка, в котором приняли участие 19 команд ГУ МВД России по Самарской области. Все спортсмены продемонстрировали красивую и результативную игру. Полицейские показали, что они могут не только выявлять, пресекать и расследовать сложные преступные схемы, но и разыгрывать на доске изящные комбинации.

В итоге места распределились следующим образом:

В командном первенстве

1 место – команда УРЛС ГУ МВД России по Самарской области;
2 место – команда ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области;
3 место – команда ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

В личном первенстве

1 место – капитан полиции Дмитрий Полянцев, эксперт отдела генетических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области;
2 место – подполковник внутренней службы Игорь Седунин, начальник отделения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области;
3 место – майор полиции Асрян Ваграм, начальник отделения ЦКС ГУ МВД России по Самарской области.

15 апреля состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие команды городов области. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на соревнованиях царил дух здорового соперничества: никто не хотел уступать, и каждая партия была по-своему интересна, непредсказуема и эмоциональна.

В итоге места распределились следующим образом:

В командном первенстве

1 место – команда МУ МВД России «Сызранское»;
2 место – команда полка ДПС УМВД России по г. Самаре;
3 место – команда УМВД России по г. Тольятти.

В личном первенстве

1 место – подполковник полиции Тюлеген Тимралиев, командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Самаре;
2 место – старший сержант полиции Игорь Балдин, полицейский отделения по охране объектов ОВД МУ МВД России «Сызранское»;
3 место – майор полиции Степан Шигин, старший оперуполномоченный ОУР МУ МВД России «Сызранское».

Победители и призеры всех этапов турнира награждены дипломами от руководства ГУ МВД России по Самарской области. 

 

Фото:   ГУ МВД СО 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Планируется, что только в очном формате в мероприятии примут участие 1900 человек.
19 апреля 2022, 17:47
Молодежный форум ПФО «iВолга» пройдет на Мастрюковской поляне в гибридном формате
Планируется, что только в очном формате в мероприятии примут участие 1900 человек. Общество
180
Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в мероприятии "Международный день Земли"
19 апреля 2022, 13:14
Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в мероприятии "Международный день Земли"
Для маленьких гостей зоопарка проведут экологический квест. Культура
251
В завершении мероприятия кинологи ответили на многочисленные вопросы журналистов.
18 апреля 2022, 17:19
День открытых дверей проведен в Управлении по конвоированию УФСИН СО
В завершении мероприятия кинологи ответили на многочисленные вопросы журналистов. Общество
472
  • Консультант плюс
В центре внимания
Темами для обсуждения стали вопросы поддержки автопрома и производителей автокомпонентов, а также развития авиакосмического кластера в регионе.
19 апреля 2022  21:59
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым в Москве
19
В рамках рабочей поездки в Москву Дмитрий Азаров проводит ряд встреч, по вопросам защиты на федеральном уровне социально значимых проектов.
19 апреля 2022  20:03
Ещё 5,8 млрд рублей будет направлено в Самарскую область на переселение граждан из аварийного жилья
138
В 2022 году в дни религиозных праздников в Самаре на кладбища традиционно направят автобусы
19 апреля 2022  13:07
В 2022 году в дни религиозных праздников в Самаре на кладбища традиционно направят автобусы
286
В Самаре начал действовать особый противопожарный режим
19 апреля 2022  13:02
В Самаре начал действовать особый противопожарный режим
248
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за низкую активность по поддержке занятости
19 апреля 2022  09:38
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за низкую активность по поддержке занятости
435
Весь список