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Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»

29 октября 2022 10:39
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Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»

В пятницу, 28 октября, состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО» 2022 года.

Движение «Лето в стиле ГТО» зародилось несколько лет назад в Чапаевске, когда городской центр тестирования ГТО стал регулярно организовывать турниры среди школьников, которые проводят каникулы в лагерях дневного пребывания. В этом году акция приобрела областной масштаб и была поддержана Правительством Самарской области.
 Было организовано более 680 физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие почти 71 тысяча жителей региона самого разного возраста.

«Когда 8 лет назад Всероссийский комплекс ГТО был возрожден по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина, Самарская область включилась в развитие этого направления. Этот уникальный комплекс позволяет объективно оценить физическую форму и дает человеку ориентиры, к которым стоит стремиться. И это помогает находить время заниматься физкультурой, поддерживать нужную физическую форму. Важно, чтобы это становилось нормой жизни для большого количества людей. На это нас ориентирует и федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», - отметил Александр Фетисов.

Положительный опыт реализации акции «Лето в стиле ГТО» был представлен в рамках деловой программы международного форума «Россия – спортивная держава», который состоялся в сентябре текущего года в Кемерово. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры региона. За время реализации проекта «Спорт – норма жизни» в регионе построено 20 новых площадок ГТО, и их количество будет увеличиваться. В 2022 году современные площадки появились в Безенчукском, Борском и Клявлинском районах. Участниками физкультурного движения стали свыше 498 тысяч жителей региона. За весь период внедрения современного комплекса более 163 тысяч жителей Самарской области успешно выполнили нормативы на знаки отличия ГТО, из которых почти 72,5 тысячи человек - на золотые значки.

Победителями областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО» 2022 года в номинации «Лучший городской округ» и «Лучший муниципальный район» стали Новокуйбышевск и Красноармейский район – они получили сертификаты на комплекты спортивного оборудования для организации работы по подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО. Также были вручены благодарственные письма организаторам акции.

Евгений Кожин, координатор областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО» 2022 года, отмечает: «Основная задача была привлечь максимальное количество участников, популяризировать этот комплекс. Ведь ГТО – это соревнование не с другими, а с самим собой: нужно встать с дивана, пойти заниматься в спортивный зал, во двор, в парк, стать здоровее, стать лучше. Думаю, что при помощи этой акции мы справились с этой задачей. Надеюсь, что «Лето в стиле ГТО» найдет поддержку и в других регионах страны». По словам врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской, планируется, что акция станет ежегодной.

В прошлом году отмечалось 90-летие исторического Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне» и Министерством спорта Российской Федерации учреждена памятная медаль за значительный вклад в возрождение и реализацию комплекса ГТО на территории Российской Федерации. По решению Минспорта России такую медаль получил заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель межведомственной рабочей группы по внедрению комплекса ГТО в Самарской области Александр Фетисов.

Александр Фетисов и посол ГТО в Самарской области Валерьян Панфилов вручили нашим землякам, успешно выполнившим все государственные нормативы, знаки отличия комплекса ГТО. Среди отличников ГТО – учащиеся первых, третьих, пятых, восьмых, девятых классов, студенты и взрослые: Анастасия Метелкина, учитель физкультуры, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Ставропольского района, Элона Константинова, сотрудник детского сада №87, Мария Прияткина, внештатный корреспондент газеты «Волжская коммуна», Андрей Сазонов, онлайн-редактор «Коммерсант-Волга», Андрей Желовников, тренер-преподаватель по настольному теннису, Сергей Лисицин, руководитель центра тестирования детско-юношеской спортивной школы Кинель-Черкасского района.

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