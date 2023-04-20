По итогам 2022 года спортсмены Самарской области завоевали более 2300 медалей

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В спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошло одно из важнейших мероприятий в спортивной отрасли региона – коллегия министерства спорта Самарской области. В рамках мероприятия были подведены итоги работы за 2022 год, обозначены дальнейшие планы и рассмотрены актуальные проблемы.



Участников коллегии поприветствовали заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев, а также председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской Губернской Думы Елена Крылова.



Сегодня в регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется слаженная работа по развитию отрасли спорта, совершенствованию системы физкультурно-спортивных мероприятий, реализации ВФСК ГТО, развитию адаптивного спорта, совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, развитию спортивной инфраструктуры.



В регионе существуют многолетние богатые традиции игровых видов спорта. В спортивном сезоне 2022 – 2023 годов 9 клубов участвуют в профессиональных спортивных соревнованиях различного уровня, из них 6 клубов боролись за звание чемпиона России.



«Позавчера в этих стенах наш хоккейный клуб ЦСК ВВС в матче с командой «Динамо-Алтай» одержал победу в первенстве Высшей хоккейной лиги. И я поздравляю с этим руководство клуба, тренерский штаб, игроков, болельщиков. Это очень значимая для всех нас победа. Добиться этого удалось обновленному составу команды. В нее пришли играть молодые ребята – среди них и спортсмены из Тольятти и Самары, - которые принесли эту триумфальную победу», - отметил Александр Фетисов.



Подробнее о деятельности в сфере физической культуры и спорта рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она отметила, что сегодня областное министерство направлено на выполнение задачи, определенной федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» - вовлечения в систематические занятия физической культурой и спортом к 2030 году 70 % жителей региона.



По итогам 2022 года доля систематически занимающихся составила 53,8 %. По этому показателю наш регион занимает 35 место среди субъектов Российской Федерации и 6 место среди субъектов ПФО.

Еще одним показателем реализации федерального проекта является значение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, которое по итогам 2022 года составляет 42,4 %. В рамках проекта «Спорт – норма жизни» в прошлом году введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса, создано 4 площадки для центров тестирования ГТО, устроено 5 универсальных спортивных площадок, оказана государственная поддержка двум спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва.



«Всего по итогам 2022 года самарским спортсменами завоевано 2343 медали на всероссийских и международных соревнованиях. Проведено 793 официальных региональных спортивных соревнований, а также 167 международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий» - отметила глава министерства.



В Самарской области ведется большая работа по продвижению комплекса ГТО. Пять лет центры тестирования региона входили в число финалистов Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху. В 2022 году центр тестирования городского округа Кинель – был признан лучшей организацией по внедрению Всероссийского комплекса ГТО в Российской Федерации.



«Сегодня в электронной базе данных комплекса ГТО зарегистрировано более 520 тысяч жителей 63 региона. По абсолютному числу зарегистрированных участников мы находимся на 3 месте среди субъектов ПФО. Всего за весь период внедрения комплекса успешно выполнили все необходимые нормативы ГТО более 97 тысяч человек. В 2022 году рекордное количество граждан получили заслуженные знаки отличия - более 32 тысяч человек», - акцентировала внимание Лидия Рогожинская.



Комплекс ГТО – один из важных элементов физического, патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

«Сегодня в зоне проведения специальной военной операции у нас находятся в том числе, ребята, которые вышли из спортивных секций, и очень важно окружить их теплотой и заботой, помогать их близким. Конечно, в это должны быть активно включены и спортивные федерации, быть на постоянной связи с родителями таких ребят, оказывать им помощь и поддержку, - подчеркнул Александр Фетисов. – Важно поддерживать ребят и после их возвращения. Наши бойцы нуждаются, в том числе и в социализации через спорт. И мы должны будем помогать им адаптироваться к новой ситуации, достигать хороших результатов».



Также в Самарской области очень большое внимание уделяется физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов с использованием методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. В 2022 году число систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом составило более 33,5 тыс. человек, в том числе детей-инвалидов более – 14 тысяч. Было проведено 30 официальных спортивных мероприятий регионального уровня, 4 – всероссийского уровня с участием инвалидов и детей-инвалидов.



Лидия Рогожинская подчеркнула, что в 2022 году спортсменами-инвалидами были завоеваны медали на 24 официальных международных соревнованиях, на всероссийских завоевано 289 медалей. В последние годы в регионе активно развивается Специальное Олимпийское движение. Наиболее значимым мероприятием стали Единые Игры Специальной Олимпиады. По итогам Игр атлеты Самарской области завоевали 19 медалей.

Кроме того, в Самарской области спортсменам и тренерам оказывают социальную поддержку.



Общее число получателей соцподдержки в 2022 году составило 1 067 человек, из них: 543 спортсмена ежемесячно получали стипендию Губернатора Самарской области – члены спортивной сборной команды Российской Федерации, 341 спортсмен и тренер единовременно получили поощрение по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях, 71 человек ежемесячно получают пожизненную стипендию Губернатора Самарской области. 112 спортсменов и тренеров получили единовременное поощрение по итогам выступления на значимых всероссийских стартах. Средства на это были выделены дополнительно по решению главы региона из резервного фонда.

Фото: департамент информационной политики СО