Первенство России по легкой атлетике: две золотые медали в копилке сборной Самарской области

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В Тольятти завершился второй соревновательный день первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет.



Мужиков Дмитрий стал победителем турнира в толкании ядра. Он отправил снаряд на 18 метров 52 сантиметра.



«Сегодня я показал один из лучших результатов в сезоне. Спасибо большое болельщикам, они мне очень помогли. Теперь планирую поехать на турнир U23 и попасть в число призеров. А также стремлюсь установить новый рекорд Самарской области и России», - поделился Дмитрий Мужиков.



Карпов Константин выиграл соревнования по прыжкам в высоту. В своей лучший попытке спортсмен показал результат 2 метра 15 сантиметров.



«Было очень волнительно, но я справился. Прекрасный манеж, замечательные условия и атмосфера спортивного праздника. Но как говорит мой тренер: чтобы быть довольным нужно прыгать с мировым рекордом. Так что главное не останавливаться на достигнутом», - отметил Константин Карпов.

Фото: минспорта СО