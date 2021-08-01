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Павлюченкова и Рублев выиграли в финале теннисного микста на Олимпийских играх

1 августа 2021 15:45
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Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России.

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали олимпийского турнира на Играх в Токио в миксте, их соотечественники Елена Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призерами, передает РИА Новости.

Финальный матч турнира смешанных пар завершился победой Павлюченковой и Рублева (4-й номер посева) со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Соперники провели на корте 1 час 53 минуты.

Золотая медаль Павлюченковой и Рублева стала 12-й на Олимпиаде в Токио для сборной России, а серебро Весниной и Карацева - 44-й наградой российских спортсменов на Играх.

 

Фото:    РИА Новости / Алексей Филиппов

Теги: Анастасия Павлюченкова золотая медаль микст олимпиада

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