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Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре

25 января 2023 13:22
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Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре

Мероприятие пройдет в субботу, 28 января, на территории СШ "Чайка".

Зоны парковки обозначены на карте, въезд по номерам участников. Приезжайте заранее, чтобы спокойно поставить автомобиль.

Старт на дистанциях 11, 17, 34, 50 км будет дан справа от стартовой поляны. На второй круг участники будут уходить без разворота, проходя через стартовый коридор. Финиш с разворотом на 180 градусов. 

Все участники получат майки-номера. А также всех финишеров ждут медали (кроме дистанции 2,5 км). 

На трассе будет 5 пунктов питания. Два пункта для замены палок. А также две бригады скорой помощи.

Регистрация участников

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