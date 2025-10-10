Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие инженеры и технологи познакомились с потенциальными работодателями, с производственными процессами и спецификой будущей работы. 
Студенты из других регионов посетили самарские предприятия
"Я выбрал самый сложный – он предназначен для тех, кто профессионально занимается сельским хозяйством и является специалистом в этой области".
Самарский фермер написал «Агродиктант» на главной площадке выставки «Золотая осень» в Москве
Внимание было сосредоточено на развитии сельского хозяйства, поддержке участников СВО и их семей, сохранении культурного наследия, модернизации инфраструктуры муниципалитета.
Вячеслав Федорищев посетил Приволжский район
Если вы испытываете постоянный стресс, что негативно влияет на ваше здоровье, обратитесь к специалисту для получения профессиональной медицинской помощи.
Эксперт: несколько способов, которые могут помочь повысить стрессоустойчивость
Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
11 октября в регионе без осадков, до +18°С
Порядка 1500 жителям будут оказывать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Богдановка завершены ремонтные работы в офисе врача общей практики
В финале она обыграла соотечественницу Олесю Ильину.
 Дарья Харлова из Самарской области - победитель международного турнира по настольному теннису
Жители города смогут узнать об истории развития авиационной промышленности Куйбышева в годы Великой Отечественной войны.
СОУНБ: специалисты ОДК-Кузнецов расскажут об авиационной промышленности Куйбышева
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

10 октября 2025 10:46
205
Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована программа спортивных мероприятий Форума.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации.

Как отметил председатель Организационного комитета Форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, в рамках проведения мероприятия подготовлена масштабная спортивная программа.

По традиции крупнейших форумов первый день начнется с массового забега «Чистый спорт», который стартует на площади Куйбышева и ознаменует собой начало XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». На стартовой линии ожидается 10 тысяч человек.

В спортивную программу включены соревнования по следж-хоккею и плаванию, а также Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО.

Также на стадионе «Самара Арена» состоится финал Кубка России по гонкам дронов – зрелищное событие, которое соберет лидеров этого вида спорта со всей страны.

Помимо соревнований, гости Форума смогут посетить и другие спортивные мероприятия, такие как: турнир по боксу, отличительной чертой которого станет место проведения – Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, турнир по смешанным единоборствам, а также матч сборных России и Узбекистана по боулингу.

Ряд мероприятий пройдет в Тольятти, среди них гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова«Легенды спорта. Наследие» и масштабный фестиваль тенниса «Будущее спорта», который состоится в новом физкультурно-оздоровительном центре города – «Тольятти Теннис Центре».

В дни проведения Форума также будет представлена широкая молодежная программа для жителей и гостей Самарской области, которая включит в себя мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Фото: пресс-служба Правительства

