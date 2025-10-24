Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

24 октября 2025 12:07
157
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» (РСД), который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована деловая программа.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и правительства Самарской области.

«Форум Россия – спортивная держава состоится в 13-й раз. За это время он стал ключевой площадкой для объединения спортивного сообщества и обсуждения задач, обозначенных Президентом Владимиром Путиным. Сегодня в нашей стране активно развивается фиджитал-движение, расширяются возможности для адаптивного спорта, строятся новые объекты в рамках комплексной госпрограммы, работает более 38 тысяч школьных спортивных клубов. Деловая программа Форума включила эти и другие актуальные направления, а одной из основных тем стало развитие детско-юношеского спорта. Приглашаю представителей нашей и других стран присоединяться к дискуссиям, делиться опытом и обмениваться идеями на мероприятиях России – спортивной державы – заявил заместитель Председателя Правительства России, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко.

В этом году в фокусе РСД – дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, международное сотрудничество и достижение национальных целей развития спортивной отрасли.

Одной из важных тем мероприятия станет дальнейшее продвижение инновационных видов спорта не только в формате деловых сессий: на РСД-2025 состоится открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», который наглядно покажет достижения и значимость этого вида спорта.

Главная тема Форума – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», которая подчеркивает, что достижение успехов возможно при плодотворной совместной работе всех участников спортивной отрасли. Особое внимание уделяется доступности спорта, укреплению отношений на международной арене, а также стратегическому развитию как профессионального, так и массового спорта.

«Спорт  это не только медали и рекорды, это часть нашей национальной идентичности, школа характера. Россия уже не раз доказывала, что способна проводить спортивные события высочайшего уровня. Мы твердо стоим за принципы честной конкуренции, последовательно выстраиваем взаимодействие с международными федерациями и партнерами. Подобные мероприятия это не только спортивные праздники, но и инвестиции в инфраструктуру, регионы и человеческий капитал. Программа Форума охватывает весь спектр ключевых вопросов развития российского спорта. Убежден, что XIII Международный спортивный форум Россия – спортивная держава поспособствует дальнейшему продвижению системной работы по достижению национальных целей и укреплению спортивного суверенитета России»,  подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

В 2025 году деловая программа мероприятия структурирована вокруг четырех ключевых треков.

«О спорт, ты мир. Международное сотрудничество» – трек посвящен возвращению российских спортсменов на глобальную арену и недопустимости дискриминации в спорте, а также международному взаимодействию, возникновению и развитию новых форматов, объединяющих спортсменов. Среди главных направлений трека: вызовы в борьбе с допингом, подготовка резерва сборных России, мировые тренды в спортивной индустрии и интеграция новых технологий в спорт.

«Экосистема» – дискуссии, направленные на развитие спортивной инфраструктуры, государственно-частного партнерства в спорте и внедрение новейших технологий, правовое и аналитическое обеспечение спортивной отрасли. Как спортивные объекты интегрируются в объекты современной урбанистики? Как происходит «фиджитализация» спортивной инфраструктуры и внедрение «умных» спортивных объектов нового поколения? Как интеграция представителей крупного бизнеса в федерации меняет подходы к стратегическому планированию? Все эти вопросы поднимутся в рамках дискуссий блока.

«Создавая новый образ спорта» – сессии, посвященные роли медиа в развитии спорта, формированию спортивных брендов регионов, будущему спортивного кино и журналистики. Участники поднимут вопросы популяризации спорта через кинематограф, менеджмента в спорте, а Российская премьер-лига представит на Форуме новую стратегию развития до 2030 года.

«Спорт и общество» – направление, посвященное растущей роли спорта в жизни общества, развитию адаптивного спорта, возможностям спорта для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями, а также развитию школьного и студенческого спорта и влиянию спорта на воспитание новых поколений. Дискуссии затронут ключевые вопросы стратегии развития адаптивного спорта до 2036 года, новые способы развития школьных лиг и подходы внедряемые государством для повышения доступности детско-юношеского спорта.

Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России, заместитель председателя Организационного комитета Михаил Дегтярев отметил, что деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Самаре станет одной из самых насыщенных и профессионально подготовленных за всю историю проведения.

«Мы выходим на финишную прямую подготовки к форуму Россия  спортивная держава в Самаре. Его деловая программа в этом году станет одной из самых содержательных за всю историю Форума: из более чем девяноста заявок по решению Оргкомитета отобрано 38 наиболее значимых и актуальных событий. В центре внимания дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, стратегия возвращения российских спортсменов на международную арену, цифровизация, роль медиа и новые подходы к подготовке спортивного резерва. Мы сделали акцент на качестве экспертизы и точности формулировок. Такой подход отражает статус Форума как главной деловой площадки спортивной отрасли и позволяет сформулировать повестку, соответствующую курсу Президента России Владимира Владимировича Путина по развитию спорта в стране», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что деловая программа Форума объединит представителей власти, бизнеса и международного спортивного сообщества, став площадкой для разнообразных дискуссий и решений.

«Главное  это качество обсуждения и готовность к совместным действиям. Пленарное заседание Спорт во имя будущего: побеждаем вместе станет центральной точкой, где мы обсудим стратегию международного взаимодействия, развитие инфраструктуры для детей и молодежи, а также практические шаги по укреплению спортивной системы России. Форум в Самаре должен задать тон всей спортивной повестке страны на ближайшие годы», – заявил министр.

Важной частью программы станет работа на международном направлении. На полях РСД состоятся первая встреча министров спорта стран Диалога по сотрудничеству в Азии, на которой рассмотрят вопросы международной спортивной повестки и укрепление позиций России в мировом спортивном сообществе, также на РСД пройдет совместное заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России и комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета Белоруссии.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025, 23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября визит традиционно начался с совещания по оперативной обстановке в районе. Политика
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025, 21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
Там будут ремонтировать водопроводную линию диаметром 500 миллиметров. Транспорт
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025, 21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
Обращаем внимание горожан и гостей региональной столицы на необходимость заблаговременно планировать свои поездки. Транспорт
407
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список