Определены победители и призеры регионального этапа Гимнастрады

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В Самарской области подвели итоги регионального этапа Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». Заключительный гала-концерт прошел в учебно-спортивном центре «Грация».

Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников — от 5 до 28 лет. Соревнования проходят по трем направлениям: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон».

В Самарской области в региональном этапе приняли участие 29 команд, около 400 спортсменов. Теперь лучшие команды губернии будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады, которая пройдет с 15 по 20 июня 2022 года в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Гимнастрада объединяет самые красивые направления гимнастики и танцевальных видов спорта — в этом ее сила. Будем надеяться, что спортсмены достойно представят наш регион на всероссийских соревнованиях, как это было в прошлом году», — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, в прошлом году во всероссийском финале в номинации «Танцевальный марафон» сборная команда Самарской области с номером «Рок в моей душе» под композицию группы Queen завоевала серебряные медали.