Я нашел ошибку
Главные новости:
На турнире Самарскую область представили спортсмены ГАУ СО "СШОР №4 "Ринг".
В Кабардино-Балкарии прошел чемпионат РОФСО "Юность России" по боксу
На встрече стороны обсудили возможные направления сотрудничества. 
Резиденты технопарка «Жигулевская долина» презентовали свои проекты РКЦ «Прогресс»
7 июня 2022 года в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
Игорь Комаров: «Мы будем углублять взаимодействие России и Китая» Игорь Комаров
Велосипедисты ГАУ СО "СШОР № 7" завоевали семь медалей.
В Зеленодольске завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту
В Самаре за сутки заболел 21 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Испанские бренды Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в России
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Лавров заявил о готовности РФ оформить гарантии по разблокировке портов Украины
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.96
-0.15
EUR 64.57
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Определены победители и призеры регионального этапа Гимнастрады

8 июня 2022 13:08
133
Определены победители и призеры регионального этапа Гимнастрады

В Самарской области подвели итоги регионального этапа Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». Заключительный гала-концерт прошел в учебно-спортивном центре «Грация».

Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ней участвуют команды физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений, спортивных школ, клубов, секций и федераций, творческие и художественные коллективы. Возраст участников — от 5 до 28 лет. Соревнования проходят по трем направлениям: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон».

В Самарской области в региональном этапе приняли участие 29 команд, около 400 спортсменов. Теперь лучшие команды губернии будут готовиться к участию во всероссийском финале Гимнастрады, которая пройдет с 15 по 20 июня 2022 года в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«Гимнастрада объединяет самые красивые направления гимнастики и танцевальных видов спорта — в этом ее сила. Будем надеяться, что спортсмены достойно представят наш регион на всероссийских соревнованиях, как это было в прошлом году», — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, в прошлом году во всероссийском финале в номинации «Танцевальный марафон» сборная команда Самарской области с номером «Рок в моей душе» под композицию группы Queen завоевала серебряные медали.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
91
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
122
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
8 июня 2022  09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
393
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта.
7 июня 2022  20:19
Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме
1246
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
475
Весь список