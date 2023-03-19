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В Йошкар-Оле прошёл первый соревновательный день чемпионата России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.
Ольга Потешкина - чемпионка России по плаванию среди ЛИН
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Ольга Потешкина - чемпионка России по плаванию среди ЛИН

19 марта 2023 14:31
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В Йошкар-Оле прошёл первый соревновательный день чемпионата России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

В Йошкар-Оле прошёл первый соревновательный день чемпионата России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями с участием спортсменки СШОР №10 «Олимп».

С сегодняшнего дня по 21 марта в столице республики Марий Эл на дорожках дворца водных видов спорта выступают около 170 пловцов из 22 регионов страны. Самарскую область представляет наш мастер спорта международного класса Ольга Потешкина, которая заявлена на четырех дистанциях.

Сегодня она стартовала на 400-метровке вольным стилем, на которой является рекордсменкой России (4:53.87). На сей раз результат тольяттинки был чуть скромнее (4:54.58). Тем не менее, это лучшее время сезона 2022/2023 гг., и оно принесло воспитаннице Аллы Журавлёвой и Елены Белковой золотую медаль, сообщает СПОРТ ТОЛЬЯТТИ.

 

Фото:   СПОРТ ТОЛЬЯТТИ

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