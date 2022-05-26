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Обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев провел мастер-класс для юных хоккеистов Самары

26 мая 2022 16:59
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Тахир Мингачев провел в СКК «Дворец спорта» мастер-класс для юных воспитанников СШОР №1, в которой сам начинал свой путь к вершинам спортивной славы.

25 мая воспитанник самарского хоккея, обладатель Кубка Гагарина Тахир Мингачев провел в СКК «Дворец спорта» мастер-класс для юных воспитанников СШОР №1, в которой сам начинал свой путь к вершинам спортивной славы.

Тахир занимается хоккеем с 4 лет. Первый тренер – Валерий Додаев. Амплуа – нападающий. Выступал за самарские клубы «Комета» и ЦСК ВВС, а также за столичные клубы «Красная Армия», «Звезда». Серебряный призер чемпионата мира U-18 (Швеция, 2019). В составе «Звезды» в сезоне 2019/2020 стал чемпионом Высшей хоккейной лиги. В завершившемся сезоне 2021/2022 в составе ЦСКА (Москва) выиграл главный трофей отечественного хоккея – Кубок Гагарина (КХЛ). 

Юные хоккеисты «Кометы» тренируются под руководством Руслана Музафарова. Команда 2009 года рождения не раз становились победителями всероссийских и международных турниров. «Для ребят – это не просто общение на льду с известным спортсменом, чемпионом, а в первую очередь - мотивация, которая помогает детям настроиться на дальнейшее развитие и совершенствование в спорте», – отметил Руслан Исламович.

На мастер-классе ребята отрабатывали упражнения для улучшения техники катания, владения клюшкой, контроля шайбы, а также различные варианты обыгрыша и броски по воротам. Указания юные хоккеисты схватывали на лету.

«Я всегда с радостью прихожу к ребятами на тренировки, заряжаюсь от них энергией. Буду счастлив, если мои мастер-классы помогут ребятам еще больше влюбиться в хоккей и улучшат их навыки», – рассказал Тахир Мингачев.

Ранее Тахир уже встречался с ребятами. Несколько недель назад хоккеист привозил в Самару Кубок Гагарина.  Такая возможность предоставляется каждому из игроков победившей в финале команды. Как правило, хоккеисты везут Кубок на родину. Сфотографироваться со спортсменом и Кубком в столице региона собрались свыше тысячи жителей.

 На встрече Мингачев заявил, что планирует еще не раз провезти Кубок в родной город. Юным спортсменам было интересно узнать о его секретах успеха, страхах перед выходом на лед, легионерах лиги КХЛ, а также просили совет: как вести себя на тренировках, готовиться к соревнованиям и не терять мотивации.

На сегодняшний день общее количество занимающихся хоккеем в Самарской области составляет свыше 13 тысяч человек. Благодаря вниманию Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к вопросам развития спорта и спортивной инфраструктуры региона в области создаются комфортные условия для привлечения граждан к регулярным занятиям спортом. Решена хроническая проблема самарского хоккея – нехватка льда. На сегодняшний день только в Самаре – 10 ледовых площадок. Две из них располагаются в современном Дворце спорта, который был открыт в сентябре прошлого года в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». На спортивном объекте расположена главная ледовая арена на 5000 зрительских мест и тренировочный каток.

 

Фото:   минспорта СО

 

 

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