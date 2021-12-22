Новый автоспортивный сезон откроется в Тольятти

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16 января на полигоне АО «АВТОВАЗ» в пригороде Тольятти состоится 24 Гонка Чемпионов. Синхронная трасса, специально построенные гоночные автомобили, сильнейшие гонщики нашей страны – после годичного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Гонка Чемпионов возвращается. И именно она традиционно откроет новый сезон российского автоспорта.

Формат соревнований хорошо знаком автоспортивным болельщикам нашей страны. В 2022 году на старт выйдут Чемпионы России, обладатели Кубка страны и те, кто не раз доказывал свою скорость на международной арене. Все они представляют различные дисциплины автомобильного спорта. Но будут выяснять отношения на одной ледовой трассе и одинаковых автомобилях – 170-сильных LADA Vesta, построенных специально для соревнований в стенах компании «ЛАДА Спорт».



На сегодняшний день приглашения отправлены 16 пилотам. В их числе есть множество знакомых имен. В состав приглашенных спортсменов входят 7-кратный победитель Гонки Чемпионов Кирилл Ладыгин, первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров, лидеры отечественных чемпионатов по кольцевым гонкам, ралли, ралли-кроссу, ледовым и трековым гонкам, картингу. Впервые в Гонке Чемпионов примет участие представитель Российской Дрифт-серии. Победителю соревнований достанется переходящий приз – трофей «Серебряная Ладья».