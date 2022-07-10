158

В субботу, 9 июля, на военном полигоне «Рощинский» прошел экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев».



В соревнованиях приняли участие свыше 2000 участников со всего Приволжского федерального округа. «Гонка Героев» - спортивное мероприятие, которое проводится ежегодно с 2013 года. В Самаре поклонники экстрима преодолевали полосу препятствий протяженностью 8 и 10 километров, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой - это только часть незабываемого приключения. «Гонка Героев» - первая спортивная гонка всероссийского масштаба, созданная на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений.



«Гонки Героев» проходят по всей России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Владивостоке, Туле, Новосибирске и Сочи. Ежегодно в мероприятиях проекта принимают участие более 500 000 человек – атлетов и зрителей.



В этом году в «Рощинском» в рамках «Гонки героев» впервые прошел чемпионат Самарской области по гонкам с препятствиями. В экстремальном забеге приняли участие сильнейшие спортсмены губернии, среди которых и участники Олимпийских игр: дзюдоистки Дарья Курбонмамадова (Межецкая) и Анастасия Конкина, пятиборец Илья Фролов, батутист Михаил Мельник, каратистка Анна Чернышева, регбист Виталий Соловьев, фехтовальщица Екатерина Тарасова и парасноубордист Сергей Новиков.



Титулованные спортсмены в дисциплине «массовый старт» представили спортивную сборную региона #СпортКоманда63. На старт команда вышла под руководством врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской. Перед забегом в качестве тренера сборной она провела массовую зарядку, а затем на протяжении всей дистанции поддерживала атлетов. Финишную черту ребята пересекли одновременно, взявшись за руки. Их время прохождения трассы - 2 часа 42 минуты и 39 секунд.

Фото: минспорта СО