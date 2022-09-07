На самарской набережной прошли соревнования по триатлону

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На самарской набережной прошли чемпионат, первенство Самарской области, а также соревнования среди любителей IRONSTAR по триатлону.



Всего в состязаниях приняли участие свыше 1000 атлетов из 52 регионов Российской Федерации и 3 стран. Более 20% участников впервые пробовали свои силы в триатлоне. В программу спортивного мероприятия вошли индивидуальные и командные гонки на олимпийской (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и полужелезной (1,93 плавание, 90 км велогонка, 21,1 км бег) дистанциях, заплывы на открытой воде на дистанции одна морская миля - «Swimstar One Mile», забеги среди женщин «Ironlady» и детей «Starkids».



Самый зрелищный вид программы - плавание. Его уникальность заключается в том, что старт соревнований происходит не с берега, а с баржи, на которую участников доставляют на теплоходе. Спортсмены плывут к финишу по течению. В заплыве на открытой воде на дистанции одна морская миля безоговорочную победу одержал многократный чемпион России, призер чемпионатов и Кубков мира, участник Олимпийских игр в Токио пловец Александр Кудашев. «Впервые принимаю участия в соревнованиях на открытой воде. Понравилось, интересно, но конечно тяжеловато. В бассейне на гладкой воде плыть гораздо проще», - поделился победитель.



На финише среди болельщиков Александра Кудашева встречала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она поздравила пловца с успешным дебютом, а также вручила благодарственные письма ему и его тренеру Татьяне Клементовой, поблагодарив за успешное выступление на Всероссийской спартакиаде сильнейших. Напомним, турнир по плаванию в рамках I-ой Спартакиады по летним видам спорта прошел в конце августа в Санкт-Петербурге. Представитель 63 региона Александр Кудашев завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров баттерфляем.



В категории параатлетов на олимпийской дистанции выступил спортсмен сборной Самарской и паралимпийской сборной России, победитель чемпионатов России по триатлону Андрей Буков. Спортсмен вместе с лидером Артемом Афанасьевым выиграл турнир, преодолев дистанцию за 2 часа 2 минуты и 18 секунд.



Велоэтап прошел по центральным улицам города. Трасса проходила мимо пивзавода, речпорта, площади Славы и стелы «Ладья». Беговой этап прошел по набережной Волги.

Фото: минспорта СО