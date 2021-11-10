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На онлайн-площадках проходит областной фестиваль «Здоровье пожилых: перезагрузка

10 ноября 2021 20:57
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К участию в фестивале допускаются любители активного образа жизни от 50 лет, проживающие на территории Самарской области.

С 4 ноября по 4 декабря на онлайн-площадках проходит областной фестиваль «Здоровье пожилых: перезагрузка».

К участию в фестивале допускаются любители активного образа жизни от 50 лет, проживающие на территории Самарской области.

 Программа фестиваля состоит из двух видов программ:
 - Утренняя зарядка (китайская гимнастика, суставная разминка, дыхательные упражнения). Все упражнения направлены на активизацию и пробуждение организма, укрепление иммунитета.
 - С понедельника по субботу, время занятия - 30 мин.

 Проведение тренировок по китайской гимнастике и оздоровительной физкультуре на платформе Zoom.
- 2 раза в неделю онлайн-тренировки по китайской суставной гимнастике.
- 2 раза в неделю онлайн-тренировки оздоровительной физкультуры.

 Занятия доступны:
- Онлайн на YouTube.
- Онлайн в Zoom.
- Видеокурсы.

 Получить консультацию по вопросу подключения к фестивалю можно по телефону: 8 937 981 69 94.

Положение фестиваля здесь.

 

Фото:   минспорт СО

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