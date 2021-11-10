130

С 4 ноября по 4 декабря на онлайн-площадках проходит областной фестиваль «Здоровье пожилых: перезагрузка».



К участию в фестивале допускаются любители активного образа жизни от 50 лет, проживающие на территории Самарской области.



Программа фестиваля состоит из двух видов программ:

- Утренняя зарядка (китайская гимнастика, суставная разминка, дыхательные упражнения). Все упражнения направлены на активизацию и пробуждение организма, укрепление иммунитета.

- С понедельника по субботу, время занятия - 30 мин.



Проведение тренировок по китайской гимнастике и оздоровительной физкультуре на платформе Zoom.

- 2 раза в неделю онлайн-тренировки по китайской суставной гимнастике.

- 2 раза в неделю онлайн-тренировки оздоровительной физкультуры.



Занятия доступны:

- Онлайн на YouTube.

- Онлайн в Zoom.

- Видеокурсы.



Получить консультацию по вопросу подключения к фестивалю можно по телефону: 8 937 981 69 94.

Положение фестиваля здесь.

Фото: минспорт СО