С 4 ноября по 4 декабря на онлайн-площадках проходит областной фестиваль «Здоровье пожилых: перезагрузка».
К участию в фестивале допускаются любители активного образа жизни от 50 лет, проживающие на территории Самарской области.
Программа фестиваля состоит из двух видов программ:
- Утренняя зарядка (китайская гимнастика, суставная разминка, дыхательные упражнения). Все упражнения направлены на активизацию и пробуждение организма, укрепление иммунитета.
- С понедельника по субботу, время занятия - 30 мин.
Проведение тренировок по китайской гимнастике и оздоровительной физкультуре на платформе Zoom.
- 2 раза в неделю онлайн-тренировки по китайской суставной гимнастике.
- 2 раза в неделю онлайн-тренировки оздоровительной физкультуры.
Занятия доступны:
- Онлайн на YouTube.
- Онлайн в Zoom.
- Видеокурсы.
Получить консультацию по вопросу подключения к фестивалю можно по телефону: 8 937 981 69 94.
Положение фестиваля здесь.
Фото: минспорт СО