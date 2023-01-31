На объектах ЦСКА/Самара пройдет чемпионат ЦВО по зимнему офицерскому троеборью

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С 1 по 3 февраля 2023 года на объектах самарского филиала ЦСКА и Министерства спорта Самарской области пройдет чемпионат Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью.

В соревнованиях примут участие около 100 военнослужащих в составе 10 сборных команд, представляющих воинские части и соединения ЦВО, а также военные ВУЗы, дислоцированные в Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Новосибирске, Тюмени, Пензе, Ульяновске, Вольске, Омске и Оренбурге.

Атлеты посоревнуются в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем на 100, 200 и 300 метров и лыжной гонке вольным стилем на дистанцию 5 и 10 км. Победители определятся в трех возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет.

По итогам турнира будет сформирована сборная команда, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил РФ по офицерскому троеборью, который пройдет в Костроме с 1 по 4 марта 2023 г.

Парад участников соревнований и открытие чемпионата состоится 1 февраля в 10.00 в игровом зале УСК «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА. Этапы чемпионата пройдут 1-го и 2-го февраля этапы на объектах самарского филиала ЦСКА (тир УСК «Стара-Загора» и бассейн СК «Плавательный»), 3-го февраля лыжные гонки пройдут на территории СБ «Чайка» (пос. Управленческий). Награждение победителей и торжественное закрытие чемпионата состоится 3 февраля в 15.00 на СБ «Чайка».