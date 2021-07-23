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На национальном стадионе в Токио загорелся огонь XXXII летних Олимпийских игр

23 июля 2021 18:37
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Факел зажгла знаменитая японская теннисистка Наоми Осака.

На национальном стадионе в Токио загорелся огонь XXXII летних Олимпийских игр. Факел зажгла знаменитая японская теннисистка Наоми Осака, передает Лайф.

Ранее об открытии соревнований объявил император Японии Нарухито. Из-за пандемии церемония впервые в истории прошла с пустыми трибунами.

Также на стадионе прошёл парад атлетов. Российская делегация вышла на арену 77-й по счёту. Флаг ОКР пронесли олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Соревнования продлятся до 8 августа.

 

Фото:     Пресс-служба "Токио-2020"/Лайф

Теги: олимпиада Токио

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