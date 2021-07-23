99

На национальном стадионе в Токио загорелся огонь XXXII летних Олимпийских игр. Факел зажгла знаменитая японская теннисистка Наоми Осака, передает Лайф.

Ранее об открытии соревнований объявил император Японии Нарухито. Из-за пандемии церемония впервые в истории прошла с пустыми трибунами.

Также на стадионе прошёл парад атлетов. Российская делегация вышла на арену 77-й по счёту. Флаг ОКР пронесли олимпийская чемпионка фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Соревнования продлятся до 8 августа.

Фото: Пресс-служба "Токио-2020"/Лайф