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На международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга» в мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Бородачевы



В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по фехтованию с участием спортсменов из России и других стран.



В мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Антон и Кирилл Бородачевы. Борьба была равной: Кирилл одержал победу с преимуществом в один укол - 15:14. Тренер победителей - Элина Орлова.



Бронзовые медали взяли Александр Керик и Егор Баранников.

Фото: минспорта СО