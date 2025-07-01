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В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий
В Самаре завершились соревнования по авиамодельному спорту
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На международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга» в мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Бородачевы

1 июля 2025 14:54
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Борьба была равной: Кирилл одержал победу с преимуществом в один укол - 15:14.

На международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга» в мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Бородачевы

 В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по фехтованию с участием спортсменов из России и других стран.

В мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Антон и Кирилл Бородачевы. Борьба была равной: Кирилл одержал победу с преимуществом в один укол - 15:14. Тренер победителей - Элина Орлова.

Бронзовые медали взяли Александр Керик и Егор Баранников.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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