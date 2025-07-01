На международном турнире «Рапира Санкт-Петербурга» в мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Бородачевы
В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по фехтованию с участием спортсменов из России и других стран.
В мужском финале встретились два самарских спортсмена - братья Антон и Кирилл Бородачевы. Борьба была равной: Кирилл одержал победу с преимуществом в один укол - 15:14. Тренер победителей - Элина Орлова.
Бронзовые медали взяли Александр Керик и Егор Баранников.
Фото: минспорта СО