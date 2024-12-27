На лыжной базе «Чайка» проходят соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»

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Соревнования посвящены памяти ведущих спортсменов и тренеров по лыжным гонкам. Впервые подобную гонку провели в 1971 году в честь мастера спорта СССР и тренера Анатолия Александрийского, который ушел из жизни в возрасте 33 лет.

Участники - спортсмены от 9 лет и старше из Самарской области и соседних регионов. Гонка проходит в течение двух дней - 27 и 28 декабря. Всего на старт выйдут свыше 600 человек: более 400 детей и около 200 взрослых. В программе массовый старт свободным стилем для лыжников до 17 лет и классическим - для взрослых. В открытии соревнований приняли участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев и председатель областной федерации лыжных гонок Леонид Шихарев.

Фото: минспорта СО