На ледовых площадках Самары работают тренеры-общественники

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С началом зимнего сезона в Самаре вырос интерес к активному отдыху и спортивным мероприятиям на свежем воздухе. Для удовлетворения интереса самарцев к активным мероприятиям во всех районах города залито порядка 120 бесплатных катков, сообщает горадминистрация.

Самарцы, желающие отточить мастерство фигурного катания или обучиться игре в хоккей, могут обращаться за помощью к тренерам-общественникам.

Так, ледовая площадка на территории самарской общеобразовательной школы №37 в Железнодорожном районе доступна и для катающихся горожан и для поклонников хоккея. Профессиональный тренер Никита Круглов проводит здесь занятия дважды в неделю и любой желающий может присоединиться к тренировкам на свежем воздухе. А в теплое время года тренер проводит занятия по футболу, волейболу, баскетболу и другим игровым видам спорта.

«Хоккей и катание на коньках – прекрасная возможность для молодежи на время забыть о гаджетах и приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Не могу утверждать, что мои воспитанники обязательно станут профессиональными хоккеистами. Но все они смогут укрепить здоровье и найти хороших друзей», - считает тренер.

Воспитанник тренера Дмитрий Гусев в свободное время посещает ледовую площадку на территории школы №37.

«Хорошее место. Я здесь тренировался все детство. Хоккей помогает развивать силу и выносливость, меньше болеть. Замечательно, что есть возможность заниматься любимым хобби», - считает Дмитрий Гусев.

Руководство школы обеспечивает занимающихся техническими ресурсами для заливки катка и предоставляет ребятам отдельное отапливаемое помещение для подготовки к началу тренировок.

Тренер-общественник Светлана Серединская работает по программе оздоровительного фигурного катания уже более 30 лет. Занятия инструктор по спорту проводит в Куйбышевском районе на площадке для отдыха жителей «Новый Рубеж» в выходные дни – субботу и воскресенье.

Сейчас среди воспитанников тренера дети младшего школьного возраста, но занятия могут посещать и взрослые поклонники фигурного катания. Кроме того, на площадке проходят тренировки и соревнования по хоккею среди старших групп занимающихся.

«Спортивные занятия на свежем воздухе – всегда оздоровительные. В процессе у занимающихся укрепляется осанка, стопа. Мое тренерское правило – проводить занятия так, чтобы избежать травм», - комментирует Светлана Серединская.

Напомним, что комплексное благоустройство общественных территорий «Новый Рубеж» И Новый Рубеж – 2» в Куйбышевском районе завершилось в 2020 году в рамках Губернаторского проекта «СОдействие». Существующую хоккейную коробку здесь обновили силами предприятий благоустройства, отремонтировали раздевалку по соседству.

Отметим, что в 2018 году данный каток стал победителем городского конкурса в номинации «Лучший дворовый каток». Местные жители содержат лёд в идеальном состоянии, расчищают снег.

Работу тренеров-общественников курируют администрации внутригородских районов. С перечнем ледовых площадок, за которыми закреплены тренеры, жители могут ознакомиться в районной администрации по месту расположения площадки. Там же они могут узнать и расписание работы тренеров.