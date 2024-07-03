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На берегу реки Самара пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое"
На берегу реки Самара пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое"
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На берегу реки Самара пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое"

3 июля 2024 14:02
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На берегу реки Самара пройдет областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое"

 С 19 по 21 июля в селе Богатое на спортивных площадках на берегу реки Самара будет проходить областной фестиваль пляжного футбола и пляжного волейбола среди сельских команд "Золотые пески - Богатое".

Соревнования посвящены памяти председателя спорткомитета Богатовского района, основателя турниров "Зимний мяч" и "Золотые пески" Николая Ахатчикова.

Соревнования по пляжному волейболу пройдут среди мужчин и женщин, а также в миксте в категориях:
✅ до 17 лет
✅ взрослые
✅ ветераны (мужчины 40+, женщины 35+)

Соревнования по пляжному футболу пройдут в категориях:
✅ женщины без ограничения по возрасту
✅ мужчины до 17 лет
✅ мужчины до 35 лет
✅ мужчины 35 и старше

Регистрация команд продлится до 17 июля. Все участники должны иметь медицинский допуск, полис обязательного медицинского страхования и страховку от несчастных случаев.

Положение о соревнованиях, форму заявки, контактные адреса и телефоны в группе МАУ "ЦФКС" Богатовского района.

Теги: Футбол

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