150

С 1 по 10 января на базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия».



Ежедневно с 8 до 22 часов для посетителей открыты 26 километров лыжных трасс, в том числе 6-километровая освещенная лыжня на лыжероллерной трассе верхней поляны «Чайки».



1 января в 12:00 и далее ежедневно по 7 января в 11:00 будут проходить физкультурные мероприятия для всей семьи.



На 3 января запланирован День биатлона, 4 января пройдет забег Деда Мороза, 5 января – квесты для многодетных семей, 6 января – катания на санях, 7 января – гонки на собачьих упряжках.



Вход свободный!