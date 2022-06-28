«Мы вместе. Спорт»: в летних играх паралимпийцев в Сочи примут участие спортсмены Самарской области

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Со 2 по 9 октября 2022 года в Сочи пройдут летние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В них планируют принять участие более 850 спортсменов из России и зарубежья.

«Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, которое пройдет под эгидой движения «Мы вместе. Спорт» - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. - Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает их актуальность, в том числе для иностранных команд».

В спортивную программу войдут девять видов спорта: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

«Подготовка к соревнованиям будет проходить в привычном, запланированное режиме, – делится самарский спортсмен, бронзовый призер паралимпийских игр в Токио Вячеслав Ленский. - Главная цель при подготовке – это улучшить свои результаты, сократить время на коронных дистанциях. В любых соревнованиях хочется победить и завоевать медали, поэтому будем много работать. Легко ничего не дается».

«В Сочи наших паралимпийцев ждет большой международный спортивный праздник спорта, который станет одним из главных стартов в текущем году, – отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. - Для спортсменов в нашем регионе создаются все условия для эффективной подготовки, в том числе и по адаптивным видам спорта. В регионе действуют спортивные федерации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, глухих, слепых и лиц с интеллектуальными нарушениями. Прошедшие Паралимпийские игры в Токио доказали превосходство наших самарских атлетов».

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