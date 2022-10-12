«Мы вместе. Спорт»: паралимпийцы Самарской области завоевали 24 медали

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Подведены итоги летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи. 16 параатлетов, представлявших Самарскую область, завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей. В общекомандном зачете 63 регион занял 19 место среди субъектов Российской Федерации.



Напомним, летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» вошли в число новых соревнований, проводимых по инициативе России. В них приняли участие около 1200 спортсменов из 78 регионов России и 10 зарубежных стран: Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Сербии и других.



«По количеству участников летние игры в 12 раз превзошли зимние игры паралимпийцев, на которых было около 100 спортсменов из 5 стран. Параатлеты показали достойные результаты и в очередной раз продемонстрировали безграничность возможностей человека. В честной и справедливой борьбе российские спортсмены завоевали более 1 тыс. медалей. В плавании и легкой атлетике зафиксировано превышение 4 мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Такие победы вдохновляют нас идти вперед. Так держать!» – отметил вице-премьер Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.



Всего было разыграно 369 комплектов наград в 9 видах спорта. Российские атлеты завоевали 337 золотых, 343 серебряные и 378 бронзовых медалей.



«Каждый раз, наблюдая за выступлениями наших спортсменов, узнавая их истории успеха, убеждаюсь, что им нет равных в мастерстве и трудолюбии в достижении поставленных целей. Они дарят людям уверенность в том, что человеческие возможности безграничны. В Самарской области благодаря личной заинтересованности главы региона Дмитрия Азарова в развитии спортивной составляющей жизни региона создаются условия для всех категорий граждан. Сердечно поздравляю спортсменов и выражаю слова благодарности всем специалистам, которые работают с ними на протяжении многих лет», – подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: минспорт СО