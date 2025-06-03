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Мотосезон - 2025 открыли в Самаре

3 июня 2025 19:47
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Мотосезон - 2025 открыли в Самаре

Всего в нем приняли участие около 200 мотоциклистов из Самары, Тольятти, других городов региона, а также гости из Ульяновской и Нижегородской областей. 

Организатором мотопробега стало движение H.O.G. Samara Chapter при поддержке администрации города.

«От души поздравляю всех, для кого мотоцикл стал надежным другом, с открытием нового сезона! Такие мероприятия – это еще одна возможность напомнить, что байкерское движение – это не про ночные гонки по городу с диким ревом мотора. Это своя философия, это сообщество, объединенное общими интересами. Сегодня мотоциклисты – полноправные участники дорожного движения, их нужно уважать. Но и они должны ответственно относиться к другим, не мешать, не создавать аварийных ситуаций. Отдельно хочу поблагодарить за слаженную работу сотрудников ГИБДД, сопровождавших участников на всем пути мотопробега»,
 - сказал глава города Самара Иван Носков.  

 Мотоколонна стартовала от «Самара-Арена» и через Московское шоссе и улицу Авроры в сопровождении экипажа ГИБДД проехала до ТЦ «Амбар». Общая протяженность маршрута составила более 15 км.

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